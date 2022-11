Kiválóan szerepeltek a magyar férfi tornászok a torna-vb-n

Magyar Zoltán, a Magyar Torna Szövetség (MATSZ) elnöke szerint Mészáros Krisztofer és Balázs Krisztián is kihozott magából mindent a liverpooli világbajnokság pénteki egyéni összetett döntőjében, amelyben előbbi a 14., utóbbi a 15. helyen végzett.

„A fiúk remekül helytálltak, és igazi férfias tornát mutattak be, de én láttam rajtuk, hogy fáradtak voltak. Szerintem kihoztak magukból mindent, le a kalappal előttük. Egyikőjüknek sem volt tökéletes a felkészülése, de összeszedték magukat” – idézi a MATSZ beszámolója Magyar Zoltánt.

A sportvezető hozzátette, a két versenyző rengeteg tapasztalatot szerzett, de hosszú út áll még előttük. Hangsúlyozta: a jövő évi vb-n a magyar csapatban benne van a 12. hely lehetősége, ami az olimpiai kvalifikációhoz szükséges.

Mészáros Krisztofer a 28. helyen végzett a selejtezőben, és negyedik számú tartalék volt a finálét megelőzően, de a visszalépéseknek köszönhetően végül rajthoz állhatott. Mint elmondta, nem igazán készült a finálés szereplésre, hétfő óta már csak az erősítésre koncentrált és különböző elemeket gyakorolt.

„A verseny előtt a szállodában az ágyból láttam a sorsolást, hogy ketten lemondták, és feljöttem második tartaléknak. Meg is kérdeztem az edzőmet, hogy egyáltalán kimenjünk-e melegíteni, és megegyeztünk abban, hogy megyünk. Körülbelül másfél órával a verseny előtt tudtam meg, hogy indulok” – nyilatkozta.

Mészáros elárulta, visszavettek a gyakorlataiból 2,7 pontot, és ez főleg a lólengésen látszott. Mint mondta, kisebb hibákkal ugyan, de meg tudta csinálni a gyakorlatokat, és megtartotta tavalyi 14. helyét.

Balázs Krisztián úgy értékelt, semmivel sem összehasonlítható érzés ennyi ember előtt, egy ilyen csarnokban tornázni.

„Hatalmas nyomás volt rajtam, de azt gondolom, elbírtam, mind mentálisan, mind fizikálisan. A selejtező után most a fináléra is sikerült teljesen összeszednem magam” – nyilatkozta. Hangsúlyozta, a tavalyi évhez képest az idei hatalmas előrelépés számára, mert az Európa-bajnokságon és a világbajnokságon is komolyabb rontás nélkül tornázott, vagyis a két fő versenyen 24 gyakorlatot mutatott be szinte hibátlanul.

„Én ebben látom az előrelépést, nem is a helyezésben” – fűzte hozzá.

Legutóbb 29 évvel ezelőtt fordult elő, hogy két magyar férfi tornász került be az egyéni összetett döntőbe a világbajnokságon, 1993-ban Birminghamben Fajkusz Csaba 11., Supola Zoltán 13. lett.