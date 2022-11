Szobrot emeltek Gerd Müller tiszteletére szülővárosában

Az életnagyságú, bronzból készülő műalkotást csütörtökön, a 75 évet élt világbajnok születésnapján avatták fel a bajorországi település központjában. A szobor Müllernek az 1974-es világbajnoki döntőben szerzett győztes gólját örökíti meg. A költségekhez a német szövetség és a városháza mellett az ötödosztályban szereplő TSV 1861 Nördlingen futballklub – melynek stadionja is Gerd Müller nevét viseli –, továbbá a Bayern München is hozzájárult.

📸 Gerd Müller’s statue has been unveiled in Nördlingen this evening pic.twitter.com/Ir9KaFkr0Y

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 3, 2022