Kiütötte Új-Zélandot a magyar női vízilabda-válogatott

A magyar női vízilabda-válogatott az esélyeknek megfelelően könnyedén, 25-9-re legyőzte Új-Zéland csapatát pénteken a világliga Tenerifén zajló Szuperdöntőjében, a csoportkör utolsó fordulójában.

Bíró Attila olimpiai bronzérmes, világbajnoki második helyezett együttese két győzelemmel és egy vereséggel a második helyen zárt csoportjában, melynek végeredménye a délutáni spanyol-ausztrál meccs után alakult ki. Ezen az esélyeknek megfelelően a spanyolok nyertek, ezzel ők végeztek az élen.

A csoport első két helyezettje jutott a szombati elődöntőbe, a harmadik és negyedik az 5-8. helyért folytatja hétvégén a küzdelmeket.

Jól kezdett a magyar válogatott, melynek agresszív védekezésével az első percekben nem tudott mit kezdeni a rivális, támadásban pedig könnyedén szereztek gólokat Vályi Vandáék. Az ellenfél 3-0 után érte el első találatát, majd a szünetig a magyarok még kétszer, az új-zélandiak pedig egyszer voltak eredményesek (5-2).

A második szakasz első percében két labdaszerzés után két gólt lőtt Bíró Attila csapata, a következő percben viszont két villámgyorsan értékesített új-zélandi emberelőny után ismét három volt a különbség, hogy újabb 60 másodperccel később – Leimeter és Parkes találataival – megint ötre növekedjen.

Ezután az ellenfél percei következtek, az új-zélandi csapat két újabb találattal visszazárkózott az ekkor szellősen védekező és támadásban is sokat hibázó magyarokra. Keszthelyi-Nagy Ritáék aztán 9-6 után megrázták magukat, és a félidőig még négy gólt szereztek, miközben csak egyet kaptak (13-7).

A harmadik negyedben az új-zélandiak támadásaiban nem volt a korábbihoz hasonló átütőerő, ekkor már előnyeiket sem tudták kihasználni, így a magyarok lépésről lépésre növelték előnyüket, amely az utolsó szünetre tízgólos lett (18-8). A zárónegyedben pedig már csak a magyar győzelem mértéke volt kérdéses.

Az új-zélandiak az utolsó nyolc percre láthatóan elfáradtak, a meccs tempója visszaesett, a magyar válogatott viszont még így is hétszer betalált, és kiütéses sikerrel fejezte be a csoportküzdelmeket.

„Nem tettünk különbséget az ausztrálok, a spanyolok és az új-zélandiak elleni mérkőzés között, mindent ugyanúgy csináltunk. A cél most a kötelező győzelem volt, amit szép gólokkal teljesítettünk” – értékelt Bíró Attila a magyar szövetség honlapjának, hozzátéve, hogy látott egy-két kiugró egyéni teljesítményt a pénteki mérkőzésen, melyen több fiatal játékosa ismét bizonyított.

A szakvezető arról is beszélt, hogy az első félidőben védekezésben voltak könnyen kapott gólok, ami miatt fel kellett emelnie a hangját, mert a csapat hajlamos volt „belealudni egy-egy szituációba”, és a hibákat a mezőnyből lefelé kilógó új-zélandiak kihasználták.

„A második félidőre rendeztük a sorokat a védekezésben is, elégedett vagyok. Természetesen a találkozó egyúttal már a szombati elődöntő jegyében is telt, miként a péntek délután is úgy telik, hiszen edzünk egyet. Várjuk az amerikaiak elleni meccset nagyon – meglepetés lenne, ha nem velünk játszanánk” – mondta a kapitány, aki egyértelműen arra számított – és ez a várakozása be is vált –, hogy csoportmásodikként a másik ágról az olimpiai és világbajnok amerikaiakat kapja együttese az elődöntőben.

Eredmény, B csoport, 3. forduló:

Magyarország – Új-Zéland 25-9 (5-2, 8-5, 5-1, 7-1)

————————————————–

a magyar csapat gólszerzői: Gurisatti 6, Faragó, Hajdú, Máté 4-4, Parkes, Vályi 2-2, Keszthelyi, Leimeter, Pőcze 1-1

További eredmény:

Spanyolország-Ausztrália 12-5 (3-2, 4-3, 4-0, 1-0)

A csoport végeredménye: 1. Spanyolország 9 pont, 2. Magyarország 6, 3. Ausztrália 3, 4. Új-Zéland 0

A csoport:

Kanada-Hollandia 15-14 (3-3, 3-4, 4-2, 1-2, 4-3) – szétlövés után

további eredmény: Egyesült Államok-Olaszország 11-10 (5-2, 2-4, 1-2, 3-2)

A csoport végeredménye: 1. Egyesült Államok 9 pont, 2. Hollandia 4, 3. Olaszország 3, 4. Kanada 2

A szombati program:

az 5-8. helyért:

Olaszország – Új-Zéland 9.40

Ausztrália-Kanada 11.20

elődöntők:

Spanyolország-Hollandi 13.00

Egyesült Államok-Magyarország 14.40