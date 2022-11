Csúnyán kifigurázták Ronaldót, Pogbát és Lewandowskit

Igazán viccesen figurázta ki azokat az európai topcsapatokat a Red Bull Salzburg, amelyek immár velük együtt mérkőznek meg az Európa-ligában. A Barcelona és a Juventus harmadik helyen végzett Bajnokok Ligája csoportjában, így automatikusan a kontinens második számú sorozatába esett vissza a két együttes, míg a Manchester United és a Roma alapból ott kezdte a szereplést.

Az osztrák bajnok TikTok-fiókján közzétett videót már több mint egymilliószor nézték meg, és több mint 140 ezerszer lájkolták. A rövid felvételen a Manchester United csatára, Cristiano Ronaldo, a Juventus középpályása, Paul Pogba, a Barca támadója, Robert Lewandowski és az AS Roma vezetőedzője, José Mourinho táncolnak, a High School Musical „We are all in this together” (Mi mind együtt vagyunk ebben) című slágerének jól ismert dallamaira az RB Salzburg játékosaival.

Az osztrák csapat egy TikTok-videóval kedveskedett a rivális csapatok sztárjainak:

@fcredbullsalzburg It’s gonna be a fun ride 🕺🤝 ♬ original sound – Playlist4Ever – Playlist4ever Az Ajax, a Bayer Leverkusen, a Sporting Lisszabon, a Shakhtar Donyeck és a Sevilla is az Európa-ligában folytatja, és ez a nyolc csapat az El-csoportok nyolc továbbjutójával találkozik a legjobb 16 közé jutásért. A PSV, a Rennes, a Roma, az Union Berlin, a United, a Midtjylland, a Nantes és a Monaco egyaránt a második helyen végzett a kvartettjében, így a kétfordulós rájátszásban ők mérkőzhetnek meg a BL-kiesőkkel. Matthias Jaissle csapata, a Red Bull Salzburg egy kis önkritikát is gyakorolt a videóval, mivel az osztrák Bundesliga listavezetője az AC Milan és a Chelsea elleni döntetlenen kívül nem sok vizet zavart az első számú európai sorozatban, mielőtt az általa kifigurázott topklubokkal együtt egy szinttel lejjebb csúszott az El-be.

