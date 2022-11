Elhunyt Niki Lauda legendás Ferrarijának főtervezője

– írták a 87 éves korában elhunyt tervezőmérnökről az olasz Autosprint honlapján.

Mauro Forghieri 1935-ben született Modenában, és 1959-ben, a Bolognai Egyetemen szerzett gépészmérnöki diplomát. A csapat alapítója, Enzo Ferrari személyesen választotta ki – két másik fiatal mérnökkel együtt – és ajánlott neki szerződést modenai gyárában.

È un giorno triste per il motorsport, in particolar modo per l’universo #F1 e #Ferrari. Ci ha lasciati Mauro #Forghieri. Un gigante dell’ingegneria. Che la terra le sia lieve, ingegnere. RIP 🙏🏻 Ora si ricongiungerà a tanti amici nell’Olimpo delle corse. pic.twitter.com/rmEk5y31WW

