Gazdag Dániel elárulta legnagyobb álmát

Gazdag Dániel nagyon örülne, ha neki is lenne egy bajnoki gyűrűje, ami azt jelentené, hogy csapatával, a Philadelphia Unionnal megnyerték a vasárnapi finálét az észak-amerikai profi labdarúgóligában (MLS).

A 26 éves, 17-szeres magyar válogatott középpályás az M1-nek elárulta, már a döntőbe jutás után is volt egy kis ünneplés a klubon belül, miután az egyesület történetének legjobb eredményét érték el.

„Örültem, hogy újra gólt tudtam szerezni, ráadásul fontos gól volt, 1–1-nél az én találatommal vettük át a vezetést. Örülök, hogy ilyen fontos tagja vagyok a csapatnak, és sokat tudok segíteni” – idézte fel a játékos a New York City FC elleni vasárnapi elődöntőt, amelyet 3–1-re nyert meg a házigazda Philadelphia. Gazdagnak a 36. bajnoki mérkőzésén ez volt a 23. gólja az idényben.

Hozzátette: jó formában van, önbizalommal telve játszik, ez látszik a megoldásain is. Szerinte ez a szezon áttörés volt a számára, „felkapták a nevét”, a média is többet foglalkozik vele.

Csapata ellenfele a Los Angeles FC lesz a döntőben, amelybe mindkét együttes első alkalommal jutott be. A finálé magyar idő szerint szombaton 21 órakor kezdődik.

„Nagyon nehéz mérkőzésre számítunk, idegenben játszunk majd, ez az ellenfélnek kedvez. Egy jó csapatról, jó játékosokról van szó, de képesnek tartom magunkat arra, hogy meglepjük őket. Egyszer már játszottunk velük az alapszakaszban, akkor 2–2 lett a meccs. Bízom benne, hogy a hétvégén is jó mérkőzést játszunk velük” – fogalmazott.

Úgy látja, a riválist tartják esélyesebbnek a finálé előtt, de ez nem zavarja, szerinte egyenrangú a két gárda.

„Szeretném a magyar után az amerikai bajnokságot is megnyerni. Szép lenne, ha karrierem második bajnokságában is győzni tudnék. A többi major sportághoz hasonlóan itt is gyűrűt adnak a bajnoki cím mellé, nagyon örülnék, ha nekem is lenne egy” – nyilatkozott Gazdag Dániel, aki 2017-ben, a Budapest Honvéddal lett bajnok Magyarországon.

A futballista elárulta, hogy a sportigazgató és az ügynöke már beszélgettek az esetleges szerződéshosszabbításáról, az egyesület szeretné, ha maradna, és ő is jól érzi magát a családjával Philadelphiában.

„Majd meglátjuk, hogy sikerül-e hosszabbítani a szerződésemen, ez még a jövő zenéje” – mondta Gazdag Dániel.

Kiemelt kép: Gazdag Dániel. (Forrás: MTI/EPA)