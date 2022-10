Verstappen bevasalta az újabb „kötelezőt”, megdöntötte Schumi és Vettel rekordját

A pole pozícióból rajtolva magabiztos sikert arató Verstappennek ez volt az idei 14. (és pályafutása 34.) futamgyőzelme. Ezzel megdöntötte a hétszeres vb-győztes Michael Schumacher 2004-es, valamint a szintén német Sebastian Vettel 2013-as rekordját, akik 13 viadalt tudtak megnyerni egy szezonban.

Lewis Hamilton a 71 körös Mexikói Nagydíj nagy részében nyomás alatt tartotta a Red Bull címvédőjét, ám a Mercedes pilótájának a végére elkoptak a gumijai, továbbá arra panaszkodott, hogy a motor nem mindig reagált a gázadásra. Hamiltont a múlt heti, austini Amerikai Nagydíj után ismét másodikként intették le, ezzel már hét dobogós helyezésnél tart a szezonban.

A podium like no other! 🙌@Heineken #MexicoGP pic.twitter.com/U1ryEJVqhm

— Formula 1 (@F1) October 30, 2022