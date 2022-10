Leclerc összetörte a Ferrarit, a Mercedes biztatóan kezdett a Mexikói Nagydíjon

A Forma-1-es mezőny nagy részének feladata a Pirelli 2023-as versenyabroncsainak tesztelése volt a Mexikói Nagydíj pénteki szabadedzésein, a mérnökök – a gumiszállító kérésére – még a versenyautók beállításain sem változtathattak.

Csupán négy versenyző képezett kivételt ez alól: George Russell (Mercedes), Esteban Ocon (Alpine), Cunoda Juki (Alpha Tauri) és Alexander Albon (Williams), akik a délelőtti első szabadedzésre átengedték autóikat a fiatal, F1-be készülő versenyzőknek, tanulási céllal.

¡Hola Mexico!👋both Friday practices at Autódromo Hermanos Rodríguez are done!😎 @nyckdevries drove alongside @LewisHamilton in FP1, @GeorgeRussell63 was back behind the wheel for the Pirelli Tyre Test in an extended FP2. George finishes the session in P1, Lewis in P4!🙌#MexicoGP pic.twitter.com/q7MOb2Pf4b

— Mercedes-AMG Motorsport (@amgmotorsport) October 28, 2022