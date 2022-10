A harctér után ismét ringben a kétszeres olimpiai bajnok ukrán ökölvívó

Az amatőrök között világbajnok (2009, 2011) és Európa-bajnok (2008) Lomacsenko februárban szerette volna visszaszerezni profi világbajnoki öveit, de Oroszország – valamint az azt támogató Fehéroroszország – inváziója miatt lemondta a részvételt, majd önkéntesnek jelentkezett, és az ukrajnai frontra ment.

Vasiliy Lomachenko will face unbeaten contender Jamaine Ortiz in a lightweight bout at Hulu Theater at Madison Square Garden on Saturday, Oct. 29, Top Rank has officially announced. pic.twitter.com/or4BB2gOeI

