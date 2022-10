Megvan az Aston Villa új menedzsere

Az 50 éves Emery korábban már dolgozott Angliában, a 2018/19-es szezonban az Arsenallal Európa-liga-döntőt játszott, igaz, ott végül alulmaradt a Chelsea-vel szemben. A spanyol tréner ezen kívül négyszer vívhatott finálét a második számú európai kupaporondon, a Sevillával háromszor, a Villarreallal egyszer hódította el a trófeát.

Aston Villa is delighted to announce the appointment of Unai Emery as the club’s new Head Coach. 🟣

— Aston Villa (@AVFCOfficial) October 24, 2022