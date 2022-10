MotoGP: Bagnaia nyert, az utolsó futamon dől el a vb-cím

A sepangi viadalon Bagnaia a kilencedik helyről rajtolt, de remek startja után az első kör végén már a második helyen száguldott Jorge Martín (Ducati) mögött. Spanyol márkatársa a hetedik körben bukott, és bár Bagnaiát jövő évi gyári csapattársa, Enea Bastianini (Gresini Ducati) átmenetileg megelőzte, a hajrában Bagnaia újra az élre állt, és ott is maradt a befutóig.

“Today I proved that our pace was good enough without doing crazy things” 🎙️ – @PeccoBagnaia

Heading to Valencia with confidence and in a good headspace 👍#MalaysianGP 🇲🇾 pic.twitter.com/dD7N3M95v6

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 23, 2022