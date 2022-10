Ingyen elengedheti Ronaldót a Manchester United

Sajtóhírek szerint komolyan fontolóra vette Cristiano Ronaldo eladását a Manchester United futballcsapata. Az INews a klubhoz közeli forrásokra hivatkozva arról ír , hogy ha nem érkezik érte megfelelő ajánlat, akkor januárban akár ingyen is hajlandóak lennének megválni a portugál klasszistól.

Cristiano Ronaldo tavaly nyáron nagy reményekkel tért vissza korábbi sikerei színhelyére, az előző idényben jól is ment neki a játék, 30 bajnoki mérkőzésen 18 gólig jutott. A manchesteri klubot irányító Erik ten Hag azonban már nem szán egyértelmű vezérszerepet a portugál klasszisnak. A holland mester korábban kijelentette, ha úgy látja jónak, kész kispadra ültetni a 37 éves támadót, amit azóta több alkalommal meg is tett.

Ronaldo a jelenlegi szezonban nyolc mérkőzésen lépett pályára a Premier League-ben, ezeken mindössze egy gólt szerzett, teljesítménye jelentősen visszaesett, és láthatóan nehezen viseli, hogy nem rá épül a csapat.

Az ötszörös aranylabdás futballista szerdán botrányt okozott az MU Tottenham elleni, egyébként győztes rangadóján: miután Erik ten Hag nem cserélte be, Ronaldo a találkozó lefújása előtt bevonult az öltözőbe, viselkedésével pedig sokakat magára haragított.

Mások mellett Peter Schmeichel, a manchesteriek korábbi kiváló kapusa is keményen kritizálta, és bár a veterán csatár bocsánatot kért tettéért, a klub részéről sem maradt el a büntetés: még csütörtökön közölték, hogy nem nevezik a Chelsea elleni, szombaton esedékes bajnoki derbire.

Sajtóhírek szerint Ronaldo ügynöke, Jorge Mendes már idén nyáron szeretett volna új csapatot találni védencének, ám többek között a játékos igencsak magas fizetése miatt nem járt sikerrel a keresés. Most pedig a klubhoz közel álló forrásokra hivatkozó INews szerint a Manchester United is egyre inkább hajlik arra, hogy elengedje az egykori közönségkedvencet, a portál szerint januárban akár ingyen is megválnának tőle, ha nem érkezik érte megfelelő ajánlat.

Kiemelt képen: Cristiano Ronaldo, a Manchester United játékosa a Brighton Hove Albion elleni angol Premier League-mérkőzésén Manchesterben, 2022. augusztus 7-én. (EPA/Peter Powell)