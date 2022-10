F1: Erősen kezdett a Ferrari, Ricciardo lóháton érkezett a boxba Texasban

Charles Leclerc, a Scuderia Ferrari monacói Forma–1-es pilótája a második szabadedzésen a Circuit of The Americas pályán, Texasban, 2022. október 21-én. (Fotó: EPA/Greg Nash)

A vb-pontverseny harmadik helyén álló Leclerc egyike volt annak a három pilótának, aki kettőt is kipróbálhattak a Pirelli idei, kísérleti gumikeverékei közül.

A Ferrari monacói versenyzője mellett a finn Valtteri Bottas (Alfa Romeo) és az ausztrál Daniel Ricciardo (McLaren) részesült még ebben a szerencsében – ők végeztek Leclerc mögött a pénteki tabellán. Ők hárman 35 perccel több időt tölthettek a pályán, mint a többiek.

A mezőny többi tagja ezalatt az olasz gumigyártó 2023-as prototípusain körözött az austini pályán.

This video is real. We promise. 🐴 @DanielRicciardo #USGP 🇺🇸 pic.twitter.com/hWekL5T2o7

— McLaren (@McLarenF1) October 20, 2022