Elég lett a hisztiből, Cristiano Ronaldo üzent büntetése után

„Az egész pályafutásom alatt próbáltam megadni a tiszteletet a kollégáimnak, az ellenfeleimnek és az edzőimnek. Ez semmit sem változott, ahogy én sem változtam. Ugyanaz az ember vagyok, aki az elmúlt húsz évben a futball elitjében játszott, a tisztelet pedig nagyon fontos szerepet játszott a döntéshozatalaimban” – fogalmazott a 191-szeres portugál válogatott labdarúgó.

„Nagyon fiatalon kezdtem játszani, a tapasztaltabb futballisták példája mindig nagyon fontos volt számomra. Ezért később én is próbáltam utat mutatni a fiataloknak azokban a csapatokban, ahol játszottam. Sajnos ez nem mindig lehetséges, néha a pillanat hevében eluralkodnak rajtunk az érzelmek” – tette hozzá Ronaldo.

A játékos egyelőre nem tett utalást rá, hogy elhagyná Manchestert, sőt, a visszatérést tervezi.

„Most úgy érzem, keményen kell dolgoznom. Támogatnom kell a csapattársaimat és mindenre készen kell állnom. Nem engedhetek a nyomásnak. Ez a Manchester United és össze kell tartanunk. Hamarosan újra együtt leszünk” – zárta bejegyzését a 37 éves labdarúgó.

Peter Schmeichel, a Manchester United korábbi legendás dán kapusa csütörtökön a BBC Radio 5 Live című műsorban azt mondta, csalódást okozott neki az Európa-bajnok támadó viselkedése, és szerinte a portugál futballista eltereli a figyelmet a csapatról.

„Az, hogy Ronaldo így távozott, olyan hangulatot teremt, amit most egyáltalán nem akarunk. Nem kellenek ilyen figyelemelterelések, tudhatta volna, hogy ebből szalagcímek lesznek. Azt kell mondanom, ez az első alkalom, hogy csalódást okozott nekem. Ennek ellenére támogatom és megértem a helyzetét” – nyilatkozta a szintén Eb-aranyérmes Schmeichel, aki a csapat gyengébb szezonkezdet utáni egyre jobb formáját sem hagyta szó nélkül.

🗣 ““Leaving like that, it creates everything we don’t want at the moment, he would’ve known that it would make headlines.” #MUFC https://t.co/oolQFOpaPP

