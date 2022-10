Ronaldo fél perc alatt kétszer is megzörgette a hálót, ami ezután történt örökké emlékezetes marad

A gól nélküli döntetlen ellenére tartogatott emlékezetes jelenteket a hétvégi Manchester United–Newcastle United mérkőzés. Már a találkozót megelőzően minden Cristiano Ronaldóról szólt, ugyanis a kezdő sípszót megelőzően a manchesteri csapat korábbi sikeredzője, Sir Alex Ferguson tüntette ki a portugált, aki a múlt héten az Everton ellen megszerezte pályafutása 700. gólját klubszínekben, ami egyúttal győzelmet ért a vörös ördögöknek.

Ronaldo a hétközi Omonia Nicosia elleni Bajnokok Ligája mérkőzésen kezdőként lépett pályára, és bár nem nyújtott maradandót, vasárnap ismét a kezdőcsapatban találta magát.

Az ötszörös aranylabdás a második félidő elején folytatta a gólgyártást, a dolog egyetlen szépséghibája, hogy mindezt méretes lesről tette, így a vendégek végezhettek el szabadrúgást. Miután úgy tűnt, hogy az egyik védő elvégezte az ítéletet, Ronaldo ismét lecsapott, és a késlekedő kapust megelőzve a kapuba gurította a labdát. Tette azonban mindezt sípszó előtt, szabálytalanul. Így nem lett meg a 701. gól, ellenben a bíró egy sárga lappal díjazta a szituációt. Fél perc, két szabálytalan gól, sárga lap – erre korábban aligha volt példa.

Video from the stands, we can hear the referee whistle and the player of Newcastle playing the ball, the goal of @Cristiano was perfectly legal @PremierLeague.

