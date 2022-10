MotoGP: Suzuki-győzelem és vb-éllovascsere Ausztráliában

A MotoGP mezőnye a koronavírus-járvány miatt két év kihagyás után tért vissza Ausztráliába a hétvégén.

Az első rajtsorból a spanyol Jorge Martín (Ducati), a sérüléséből nemrég visszatért Marc Márquez (Repsol Honda) és a világbajnoki címért versenyző olasz Ducati-pilóta Francesco „Pecco” Bagnaia vághatott neki a 27 körös viadalnak. A vb-címvédő francia Fabio Quartararónak (Yamaha) az 5. rajtrács jutott.

A verseny első harmadában Martyn vezette a mezőnyt, mögötte azonban óriási csata dúlt a pozíciókért. A Suzuki versenyzői, Rins és Joan Mir eleinte visszafogták magukat, és a gumikra vigyázva a 8–11. pozíció környékén motoroztak. A verseny negyedik körében Quartararo elfékezte magát és visszaesett, míg a dobogós pozícióban versenyző ausztrál Jack Millert (Ducati) az egyik féktávot elmérő Alex Márquez (LCR Honda) valósággal kiütötte a pályáról.

