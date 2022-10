Vasárnap jön az idény első El Clásicója

A címvédő Real Madrid az éllovas FC Barcelonát fogadja az El Clásicón, a spanyol labdarúgó-bajnokság kilencedik fordulójának vasárnapi rangadóján.

Mindkét együttes veretlen a La Ligában, nyolc játéknap után hét győzelemmel és egy döntetlennel egyformán 22 pontot gyűjtöttek, a jobb gólkülönbség miatt várhatja listavezetőként a szezon első egymás elleni találkozóját a gránátvörös-kék alakulat.

Az ősi riválisok döntetlennel hangoltak az El Clásicóra: a Bajnokok Ligájában ugyancsak címvédő királyi gárda kedden Varsóban a Sahtar Donyeck vendégeként elért 1-1-es eredménnyel biztosította továbbjutását a csoportkörből. A Barca szerdán fordulatos meccsen elért 3-3-as döntetlennel tartotta életben nyolcaddöntős álmait a vendég Internazionale ellen.

Legutóbbi tétmérkőzésükön a katalánok a fővárosban 4-0-ra kiütötték a Realt, amely az azt megelőző öt egymás elleni összecsapásukat megnyerte. Fűtheti a visszavágás vágya Carlo Ancelotti vezetőedzőt és legénységét, ám a forma alapján egyik fél sem számíthat könnyű találkozóra. Támadásban hasonlóan teljesítenek az együttesek: a BL-ben mindkét gárda nyolc gólt szerzett, míg a pontvadászatban a katalánok eggyel többször vették be riválisuk kapuját. A védelmi hatékonyságban a La Ligát tekintve jobban áll a Barcelona, Marc-André ter Stegen mindössze egy gólt kapott, míg a Real hálója hétszer zörrent meg bajnokin.

A felek a spanyol élvonalban eddig 184 mérkőzést játszottak, 35 döntetlen mellett a Real Madrid 76, a Barcelona 73 győzelmet könyvelhetett el.

A mérkőzés két kiváló csatár vetélkedéséről is szól: az előző idényben az európai szövetségnél (UEFA) az Év játékosa díját kiérdemlő francia Karim Benzema remek formában kezdte az idényt, ám combizomhúzódása után még nem nyerte vissza azt. Szárnyal viszont a Barcelonában a nyári igazolás Robert Lewandowski: az Internazionale ellen szerdán duplázott, míg a spanyol élvonalban kilencszer volt eredményes a lengyel válogatott csatár, ezzel vezeti a góllövőlistát.

Az El Clásico árnyékában rendeznek egy másik rangadót is: szombaton a tabellán harmadik Bilbao fogadja a negyedik helyen álló Atléticót. A fővárosiak legutóbb tavaly márciusban tudták legyőzni baszk riválisukat, azóta egy döntetlen mellett három bilbaói siker született. A házigazda formája is valamelyest kiegyensúlyozottabb eddig az idényben, ráadásul egy fronton kell csak helytállnia, míg a Matracosok a BL-ben is szerepelnek – igaz, várakozáson alul, mivel négy forduló alatt négy pontot gyűjtöttek, így csupán harmadik helyen állnak csoportjukban, két ponttal lemaradva a második pozíciót elfoglaló Portótól.

Nem vár könnyű találkozó Mallorcán az egy hete kinevezett Jorge Sampaolira

és a jelenleg kiesőzónában tartózkodó együttesére, a Sevillára: az andalúz együttesnél második vezetőedzői időszakát két döntetlennel kezdte az argentin tréner (Bilbao 1-1, Borussia Dortmund 1-1). A szombati ellenféllel pedig az elmúlt idényben mindkétszer megosztozott a pontokon a Sevilla.

