Hiba azt hinni, hogy zsebben van az Eb-szereplés

Vasárnap délben Frankfurtban kisorsolták a 2024-es németországi labdarúgó-Európa-bajnokság selejtezőcsoportjait. A magyar válogatott a G-jelű kvartettbe került Szerbia, Montenegró, Bulgária és Litvánia mellé. A papírforma – és főleg az elmúlt évek remek eredményei - alapján nemzeti csapatunknak jó esélye van odaérni az első két hely valamelyikére, és ezzel egyenes ágon kijutni a kontinensviadalra, de ahogy arra Marco Rossi szövetségi kapitány is nagyon helyesen felhívta a figyelmet, hiba lenne azt hinni, hogy zsebben van az Eb-szereplés, netán lebecsülni bármelyik riválisunkat.

„Nem szabad, hogy megtévesszen bárkit is, hogy bennünket sorsoltak a legerősebb kalapból, hiszen a szerbek a világranglistán előttünk állnak, és kint lesznek a világbajnokságon is. A szerbek mellett a montenegróiakat és a bolgárokat is ismerjük a közelmúltból az egymás elleni mérkőzéseinkről, ám az ellenük elért eredményekből nem lehet kiindulni, mert két-három év alatt nagyon sokat változhatnak az erőviszonyok a mai labdarúgásban. Nehéz mérkőzések várnak ránk, meccsről meccsre kell előre gondolkodnunk a selejtezők során, és ahhoz, hogy eredményesek legyünk, minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk az összes találkozón” – mondta Marco Rossi az MLSZ hivatalos honlapjának értékelve a sorsolást.

Hiába azonban a kapitány figyelmeztető szavai, a sorsolást követően sokan – szakemberek és szurkolók is – úgy vélekedtek, hogy ebből a csoportból szinte kötelező a kvalifikáció, ami a válogatott közelmúltbeli remek szereplése alapján valahol érthető is, a realitás azonban az, hogy kemény és küzdelmes meccsek várnak Szoboszlai Dominikékra.

Szerbia

A riválisaink közül egyértelműen a szerbek képviselik a legkomolyabb játékerőt. Ahogy Rossi mester is kiemelte, ott lesznek a katari világbajnokságon, miután veretlenül megnyerték a selejtezőcsoportjukat többek közt Portugáliát és Írországot is megelőzve, 8 mérkőzésből 6 győzelem, 2 döntetlen volt a mérlegük, otthon ikszeltek Cristiano Ronaldóékkal, idegenben pedig meg is verték őket.

A vb-selejtezők mellett a Nemzetek Ligájában is kifejezetten jól ment Vlahovicséknak: csoportjuk élén végeztek, ezzel visszakerültek az A divízióba, 6 meccsen 4 siker, 1 döntetlen és mindössze 1 vereség került a nevük mellé. Oda-vissza verték a svédeket, otthon egy négyest gurítottak Szlovéniának, és Norvégiában is sikerült nyerniük.

A szerb válogatott a csoport legmagasabban jegyzett együttese, a katari vb-re a portugálokat is megelőzve jutottak ki Fotó: EPA/ANDREJ CUKIC

A csapat összetételét elnézve persze már annyira nem is meglepők a jó eredmények: a szerb kerettagok nagy része európai topbajnokságokban – Serie A, La Liga, Premier League – légióskodik, és igazi sztárokra építhet Dragan Sztojkovics szövetségi kapitány.

A középpálya motorja a Laziót erősítő Szergej Milinkovics-Szavics és a csapatkapitányi karszalagot is viselő rutinos Dusan Tadics, aki az Ajax alkalmazottja. Támadósoruk egészen félelmetes, a Dusan Vlahovics (Juventus), Luka Jovics (Fiorentina), Alekszandar Mitrovics (Fulham) alkotta csatártriót az európai csapatok zöme alighanem bármikor elfogadná.

Montenegró

Másik délszláv ellenfelünk nem rendelkezik a szerbekéhez hasonló veretes eredménysorral, egy-két olyan meccsük viszont azért nekik is akadt a közelmúltban, amire a futballkedvelő közvélemény felkaphatta a fejét.

A vb-selejtezők G-jelű csoportjában Hollandia, Törökország és Norvégia mögött negyedikként zártak 12 ponttal, 3 győztes meccs mellett 4 döntetlent értek el és 4 alkalommal hagyták el vesztesen a pályát.

Ezt a produkciót ugyan valószínűleg nem teszik ki az ablakba, a törökök ellen idegenben, illetve a hollandok ellen otthon elért 2-2-es döntetlen azért jelzi, nem rossz csapat ez a montenegrói.

Montenegró ellen sem számíthatunk könnyű meccsre, erről Joel Pohjanpalo is tudna mesélni. Itt épp Vukcsevics (balra) próbálja szerelni a finn támadót. Fotó: EPA/BORIS PEJOVIC

A Nemzetek Ligájában sem parádéztak, a B divízió 3-as csoportjának harmadik helyére futottak be a bosnyákok és a finnek mögött 6 találkozón 7 pontot gyűjtve 2 győzelem, 1 döntetlen és 3 vereség leosztásban.

Figyelemre méltó, hogy a későbbi csoportgyőztes bosnyákokkal szemben összehoztak egy ikszet otthon, a románokat pedig mindkétszer megverték, otthon 2-0-ra, idegenben 3-0-ra múlták fölül keleti szomszédainkat.

A montenegrói csapatban is akadnak komoly klasszisok: a védelem oszlopa az Atlético Madridban szereplő Sztefan Szavics, a középpályáról a laziós Adam Marusics emelkedik ki, elöl pedig főként a jelenleg a Herthában légióskodó – korábban többek közt a Fiorentinában, a Manchester Cityben vagy a Monacóban is megforduló – Sztevan Joveticstől várják a gólokat.

Bulgária

Bár a 90-es években még olyan zsenik villogtak a bolgár válogatott mezében, mint Sztoicskov vagy Balakov, és a 2000-es évek elejére-közepére is jutott néhány kiváló spílerük, elég csak Dimitar Berbatovra vagy Sztilian Petrovra gondolni, az utóbbi években nem tudtak hasonló sztárokat kinevelni, és csapatszinten is elmaradtak a jó eredmények. Nagy tornán utoljára 2004-ben jártak, még a portugáliai Eb-n, éppen az említett Berbatov-fémjelezte generációval.

A közelmúltjuk sem éppen rózsás: a világbajnoki selejtezőkön 8 összegereblyézett pontjukkal egy negyedik helyet tudtak elérni, a C csoportban Svájc, Olaszország és Észak-Írország is megelőzte őket. Svájcban beleszaladtak egy elég csúnya, 4-0-s verésbe, és kikaptak például Litvániában is, ugyanakkor otthon legyőzték Észak-Írországot, tavaly szeptemberben Firenzében pedig 1-1-re végeztek az olaszokkal, szóval időnként képesek megvillanni.

Kirill Deszpodov (balra) kulcsembere a bolgár csapatnak, és rendre fontos gólokat szerez. Itt épp a észak-macedónok elleni találatát ünnepli. Fotó: EPA/GEORGI LICOVSKI

A Nemzetek Ligájban a C-divízióban vitézkedtek, ott a 4-es számú csoport második helyét csípték el Grúzia mögött, maguk mögé utasították a legutóbbi Eb-re kijutott Észak-Macedóniát és Gibraltárt is. Ebből a sorozatból érdemes kiemelni észak-macedónok elleni 1-0-s sikert, amelyet Deszpodov góljának köszönhetően abszolváltak Szkopjéban.

Ahogy fentebb már kitértünk, a bolgár csapatban most nincsenek a nagy elődökhöz hasonló egyéniségek, ugyanakkor több fiataljuk is akad, akik előtt szép jövő állhat.

Ilyen a védelemből a speziás Petro Hrisztov, a Monza alkalmazásában álló Valentin Antov, vagy éppen a középpályáról az interes Nikola Iliev, valamint a Werder Bremenben futballozó Ilia Gruev.

A hátvédsor kulcsfigurája a Ludogorec Razdgradban szereplő Anton Negyalkov, míg klubtársa, Kiril Deszpodov a támadósor vezére, fontos gólok szerzője és egyben az egész csapat talán legjobb labdarúgója.

Litvánia

Selejtezőcsoportunk kétségtelenül leggyengébb tagja a litván együttes, történetük során még soha nem sikerült kijutniuk sem Eb-re, sem vb-re.

A világbajnoki selejtezőkön a már említett bolgárok mögött utolsók, ötödikek lettek a C-jelű kvintettben, azért Deszpodovékat egyszer így is el tudták kapni, Vilniusban 3-1-es sikert arattak a baltiak.

A Nemzetek Ligájában még ennél is pocsékabbul ment nekik, a C divízió 1-es csoportjában az utolsó helyre tudtak csak odaérni, Törökország mellett Luxemburg és a Feröer-szigetek is megelőzte őket. Erejükből mindössze egy döntetlenre futotta otthon a feröeriek ellen, a többi találkozót elbukták, és a 2-14-es gólkülönbségükre sem lehetnek túlzottan büszkék.

Keretükből a török Samsunspor középpályására, Arvydas Novikovasra és a szlovén Olimpija Ljubjana játékosára, a szintén a középpáyán bevethető Justas Lasickasra érdemes figyelni.

A fentiekből is látszik tehát, hogy a magyar válogatottnak jó sansza van arra, hogy kivívja a részvételt a következő Európa-bajnokságon, ehhez azonban végig összeszedett játékra van szükség a teljes sorozatban. A papíron a mieinknél gyengébb csapatok, mint a bolgár vagy a litván is veszélyesek lehetnek, ha nem kellő odafigyeléssel futballozunk.

Montenegró is legyőzhető, de kemény ellenfél, Szerbia pedig rendkívül masszív együttes, ráadásul több klasszis támadót is bevethet, akik a magyar védelem minden esetleges hibáját készek büntetni, így ellenük mindkét meccsen 110 százalék kell a sikerhez.