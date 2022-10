Bajnokok Ligája: Nekik szurkolhatunk kedden

Öt csapat már a továbbjutásért is játszik kedden a labdarúgó Bajnokok Ligájában, amelyben a negyedik forduló első játéknapján nyolc mérkőzést rendeznek.

Az F csoportban a címvédő és három fordulót követően százszázalékos Real Madridnak a saját kezében van a sorsa. A spanyolok Varsóban találkoznak az egy hete otthon 2-1-re legyőzött Sahtar Donyeckkel, és amennyiben nem kapnak ki, máris biztosíthatják a helyüket a sorozat egyenes kieséses tavaszi folytatására. A Real Madrid harmadszor nyerhet meg egymás után hat BL-találkozót, az előző két hasonló sorozat végén, 2014-ben és idén a trófeát is begyűjtötte. Olasz vezetőedzője, Carlo Ancelotti pedig egy újabb győzelemmel beérheti a BL-rekorder Alex Fergusont, aki 102 BL-meccset nyert.

A csoportban a három magyar válogatott játékost foglalkoztató RB Leipzig a Celtic Glasgow vendége lesz, amelyet egy hete, otthon 3-1-re legyőzött. A német együttesből sérülés miatt korán kivált Gulácsi Péter, a térdszalagszakadást szenvedett, és azóta már megoperált csapatkapitányra hosszú kényszerpihenő vár. A karszalagot megöröklő Willi Orbán, valamint Szoboszlai Dominik a BL-meccshez hasonlóan a hét végi bajnoki összecsapáson is kezdőként lépett pályára, a lipcseiek Mainzban játszottak 1-1-es döntetlent. A csoportkört két vereséggel kezdő Leipzig kedden akár a második helyre is felléphet, amely a továbbjutáshoz jó alap lehet számára a hátralévő két fordulóra.

A G csoportban két együttes már reménykedhet abban, hogy biztosítja helyét a nyolcaddöntőben. A címvédőhöz hasonlóan szintén hibátlan Manchester Cityt a Gracenote elemző cég a Real Madrid előtt a leginkább esélyesnek tekinti a végső sikerre, az angoloknak 24, a spanyoloknak 22 százalékos esélyt ad a trófea megnyerésére. A City az FC Köbenhavn elleni idegenbeli győzelemmel már biztosan bejut a 16 közé, illetve döntetlen esetén akkor, ha a Sevilla nem tud nyerni a Borussia Dortmund vendégeként. A német csapat szombaton a Bundesligában 2-2-es döntetlent játszott otthon a Bayern Münchennel, és szintén reálisan bízhat a nyolcaddöntő keddi elérésében. Ehhez szintén nyernie kellene, ami a spanyolok ellen otthon kötelező feladat számukra, illetve abban az esetben már egy döntetlennel is tervezhetnek a tavaszi folytatással, ha a FC Köbenhavn nem kerekedik a kiváló formában lévő Manchester City fölé. Josep Guardiola csapata a Premier League szombati játéknapján a Southampton elleni 4-0-s hazai győzelemmel hangolt a keddi találkozóra, az elmúlt hónapokban nagyszerű teljesítményt nyújtó norvég sztárcsatára, Erling Haaland pedig ezúttal is betalált.

A H csoportból két együttes juthat tovább, az éppen egymással meccselő Paris Saint-Germain, valamint a Benfica. Ehhez a franciáknak és a portugáloknak is győzniük kell, tehát a nyolcaddöntő most még csak egyiküknek sikerülhet, amelyhez viszont még az is kell, hogy a Juventus ne nyerjen a Makkabi Haifa otthonában.

A kiegyenlített E csoportból még egyik csapat sem juthat tovább, a négyes rangadóján az AC Milan a hozzá hasonlóan négy ponttal álló Chelsea-t fogadja, és igyekszik visszavágni a múlt héten az angolok vendégeként elszenvedett 3-0-s vereségért. A találkozót az M4 Sport – 45 perces felvezető műsort követően – 21 órától élőben közvetíti.

Bajnokok Ligája, csoportkör, 4. forduló:

E csoport:

Dinamo Zagreb (horvát)-Salzburg (osztrák) 21.00

AC Milan (olasz)-Chelsea (angol) 21.00 (M4 Sport)

Az állás: 1. Salzburg 5 pont, 2. Chelsea 4 (4-2), 3. AC Milan 4 (4-5), 4. Dinamo Zagreb 3

F csoport:

Sahtar Donyeck (ukrán)-Real Madrid (spanyol), Varsó 21.00

Celtic Glasgow (skót)-RB Leipzig (német) 21.00

Az állás: 1. Real Madrid 9 pont, 2. Sahtar Donyeck 4, 3. RB Leipzig 3, 4. Celtic FC 1

G csoport:

FC Köbenhavn (dán)-Manchester City (angol) 18.45

Borussia Dortmund (német)-Sevilla (spanyol) 21.00

Az állás: 1. Manchester City 9 pont, 2. Borussia Dortmund 6, 3. Sevilla 1 (1-8), 4. FC Köbenhavn 1 (0-8)

H csoport:

Makkabi Haifa (izraeli)-Juventus (olasz) 18.45

Paris Saint-Germain (francia) – Benfica (portugál) 21.00

Az állás: 1. PSG 7 pont (6-3), 2. Benfica 7 (5-2), 3. Juventus 3, 4. Makkabi Haifa 0