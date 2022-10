Gazdag magát is meglepte azzal, hogy hány góllal zárta az alapszakaszt

Gazdag Dániel, a Philadelphia Union magyar labdarúgója saját magát is meglepte azzal, hogy 22 góllal zárta a tengerentúli bajnokság alapszakaszát.

„Nagyon jó szezonja volt az egész csapatnak, így nekem is. Magamtól azt vártam, hogy legyen tíz-tíz gólom és gólpasszom, úgyhogy kicsit magamat is megleptem ezzel a 22 góllal” – mondta az M1-nek a 26 éves futballista, aki a zárófordulóban mesterhármassal és egy gólpasszal vette ki a részét együttese 4-0-s sikeréből.

„Már az első pár meccsen gólokat szereztem, ami önbizalmat adott, de az is sokat segített, hogy jó csapatban játszom, amely megnyerte a keleti főcsoportot.”

A korábbi kispesti közönségkedvenc arról is beszélt, hogy tavaly főcsoportdöntőig jutottak a rájátszásban,

de szerinte idén még jobb csapatuk van, jobban is játszanak, illetve tapasztaltabbak lettek, így „abszolút esélyesnek” gondolja a klubját, hogy „meglegyen a végső győzelem”. Hozzátette, az Union még sose nyerte meg az MLS-t, úgyhogy ez a céljuk, amiért mindenki meg fog tenni mindent.

„A keleti főcsoport első helyezettjeként az első kört kihagyjuk, így több idő lesz felkészülni, míg a riválisnak egy mérkőzéssel több lesz a lábában. Ezek egymeccses párharcok, szóval oda kell figyelnünk. A New York Red Bullsnak jobban örülnék, mert a Cincinnati vezetőedzője tavaly nálunk volt másodedző, ráadásul a felsővezetésből is sokan odamentek, így nagyon jól ismernek minket. Meg is vertek egyszer az alapszakaszban” – fogalmazott Gazdag, aki hozzátette, hazai pályán bárki ellen esélyesként lépnek pályára.

Gazdag a jövőjével kapcsolatban megjegyezte,

életbe lépett a megállapodásában szereplő opció, így a következő idény végéig van szerződése, de tárgyalnak a hosszabbításról.

Megjegyezte, szívesen kipróbálná magát egy erősebb európai bajnokságban is, a spanyol az álma, de onnan még nem volt megkeresése. Szóba került a magyar válogatott is, melynek a szerb, a montenegrói, a bolgár és a litván csapattal kell megküzdenie az Eb-részvételért.

„Megtévesztő lehet ez a csoport, mert nehéz ilyen csapatok ellen játszani. Itt nekünk kell majd irányítani, de megvan a kvalitás a csapatban ehhez. Egy biztos, száz százalékot kell nyújtani ahhoz, hogy kijussunk az Eb-re. Mindenki csalódásként élné meg, ha ez nem sikerülne” – mondta a 17-szeres válogatott Gazdag, aki szerint a visszavonuló csapatkapitány, Szalai Ádám nagy űrt hagyott maga után.