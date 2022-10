Premier League : A listavezető Arsenalhoz látogat a Liverpool

A listavezető Arsenal vendége lesz a hosszabb ideje hullámvölgyben lévő és csak kilencedik Liverpool az angol labdarúgó-bajnokság hétvégi tizedik fordulójában.

Az észak-londoni Ágyúsok az eddig lejátszott nyolc bajnoki meccsükből hetet megnyertek, ráadásul az elmúlt hétvégén az ősi rivális Tottenham Hotspurt is megverték 3-1-re, így önbizalommal telve várhatják az újabb csatát. Csütörtökön Mikel Arteta tanítványai némiképp felforgatott kezdőcsapattal is magabiztosan győzték le a vendég Bodö/Glimt együttesét 3-0-ra az Európa-liga csoportkörének harmadik fordulójában, így most a tétmeccseket tekintve sorozatban négy sikernél járnak.

A Liverpoolnál felemásan alakultak az eredmények az utóbbi hetekben, a Premier League-ben például vendégként egyelőre nyeretlen Jürgen Klopp vezetőedző csapata, amely az Everton és a Fulham otthonában is csak döntetlent játszott, míg a Manchester United stadionjában kikapott. A BL főtáblát szintén gyengén kezdték a Vörösök, Nápolyban 4-1-es vereséget szenvedtek, utána viszont sikerült javítaniuk, otthon megverték az Ajaxot, majd a Glasgow Rangerst is.

Ami a két csapat egymás elleni mérlegét illeti, az Arsenalnak van miért visszavágnia az utóbbi esztendőkben kiválóan teljesítő Liverpoolnak. Az Ágyúsok tétmérkőzésen legutóbb 2020 júliusában tudták legyőzni a Poolt, azután szuperkupa- és Ligakupa-találkozón csak büntetőkkel kerekedtek felül, bajnoki összecsapásokon azonban négyből négy liverpooli siker az elmúlt két év mérlege.

A címvédő és veretlenül második Manchester Cityre a kirobbanó formában futballozó norvég válogatott sztárcsatárral, Erling Haalanddal a soraiban kötelező győzelem vár saját közönsége előtt a 16. helyen szerénykedő Southamptonnal szemben. Intő jel lehet ugyanakkor, hogy az előző idényben a Southamptont egyszer sem tudta megverni a City, amely akkor a hazai 0-0 után 1-1-et ért el idegenben.

A dél-angliai kikötőváros csapata a legutóbbi öt bajnokijából négyet veszített el, jelenleg sorozatban három vereségnél jár, és nagy kérdés, hogy a védői képesek lesznek-e megállítani a félelmetes mutatókkal rendelkező Haalandot. A 22 éves támadó nagy fölénnyel vezeti a PL góllövőlistáját, a City eddigi 29 találatából 14-et ő szerzett, ráadásul csapatának utolsó három hazai bajnoki találkozóján kivétel nélkül mesterhármasig jutott.

Ha csak rá figyelünk, akkor nem tudunk nyerni, mert ebben a csapatban van még jónéhány olyan futballista, akire koncentrálnunk kell. Tudjuk, hogy milyen ellenféllel állunk szemben, de arra is emlékszünk, hogy az előző szezonban kétszer is döntetlent játszottunk velük, és a miénk volt az egyike annak a kevés együttesnek, amely pontot szerzett az Etihad Stadionban

– nyilatkozott Ralph Hasenhüttl, a Southampton vezetőedzője.

A tabella harmadik helyét elfoglaló Tottenham ezúttal a hárompontos lemaradással mögötte negyedik Brighton vendége lesz, míg az ötödik Chelsea az edzőjét menesztett, 18. Wolverhamptont fogadja.

A hatodik Manchester United a Citytől elszenvedett múlt hétvégi 6-3-as vereséget feledtetné szurkolóival, erre a 11. Everton otthonában lesz alkalma vasárnap este.

Premier League, 10. forduló:

szombat:

Bournemouth-Leicester City 16.00

Chelsea-Wolverhampton Wanderers 16.00

Manchester City-Southampton 16.00

Newcastle United-Brentford 16.00

Brighton-Tottenham Hotspur 18.30

vasárnap:

Crystal Palace-Leeds United 15.00

West Ham United-Fulham 15.00

Arsenal-Liverpool FC 17.30

Everton-Manchester United 20.00

hétfő:

Nottingham Forest-Aston Villa 21.00

Az állás:

1. Arsenal 8 20- 8 21 pont

2. Manchester City 8 29- 9 20

3. Tottenham 8 19-10 17

4. Brighton 7 14- 8 14

5. Chelsea 7 10-10 13

6. Manchester United 7 11-14 12

7. Newcastle 8 12- 8 11

8. Fulham 8 13-15 11

9. Liverpool 7 18- 9 10

10. Brentford 8 15-12 10

11. Everton 8 7- 7 10

12. Leeds 7 10-10 9

13. Bournemouth 8 6-19 9

14. Aston Villa 8 6-10 8

15. West Ham 8 5- 9 7

16. Southampton 8 8-13 7

17. Crystal Palace 7 8-11 6

18. Wolverhampton 8 3- 9 6

19. Leicester 8 14-22 4

20. Nottingham 8 6-21 4