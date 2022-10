Szakad az eső, csúszik az F1-es futam rajtja Szingapúrban

Már a Szingapúri Nagydíj rajtja előtt két órával megtartott pilótaparádé alatt vészjósló fekete felhők jelentek meg a távolban, nem sokkal később le is szakadt az ég a városállam pályájára.

Özönvízszerű eső árasztotta el a Marina-öbölben kanyargózó pályát, a boxutcában kisebb árvíz alakult ki, és még a boxutca nyitásának idejére, 13:30-ra (magyar idő szerint) sem javult a helyzet.

Ez annyit jelent, hogy miután még a boxutcát sem nyitották ki, a versenyautók és pilótáik nem tudtak felállmni a rajtrácsra sem.

🚨 UPDATE 🚨

Start procedure to begin at 20:05

Pit lane opens at 20:25

Formation lap to start at 21:05#SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/9PjmSRp4ev

— Formula 1 (@F1) October 2, 2022