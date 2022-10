Az MMA-harcos Borics Ádám pontozással kapott ki világbajnok címmeccsén

A kaliforniai Long Beachen rendezett gálán a 29 éves magyar harcos a sportág egyik legendájával, a brazil Patricio „Pitbull” Freirével csapott össze a pehelysúlyú világbajnoki címért, azonban az övet birtokló 35 esztendős dél-amerikai rendkívül taktikusan hatástalanította próbálkozásainak többségét.

Az öt menet után a bírók végül egyhangú döntéssel a bajnokot látták jobbnak, Borics így 20. profi mérkőzésén elszenvedte második vereségét.

Both these fighters are giving their all!#Bellator286 is LIVE on @SHOsports. pic.twitter.com/s5CJOQ0kCi

— BellatorMMA (@BellatorMMA) October 2, 2022