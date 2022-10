Tűz a boxutcában: a szomszéd F1-es csapat sietett Gaslyék segítségére – VIDEÓ

Pierre Gasly a levezető körét követően – amely egyúttal a motor és a fékek hűtésére is szolgál – behajtott a szingapúri utcai pálya boxutcájába, ahol a szokásos procedúrát követve leállította a motort az olasz istálló garázsa előtt. Ekkor – a hűtőlevegő hiánya és a Szingapúrban uralkodó nagy meleg miatt – a kipárolgó benzin lángra kapott a versenyautó tankolónyílása közelében.

Gasly szerelői annyira el voltak foglalva az AT03-as garázsba tolásával, hogy először észre sem vették a felcsapó lángnyelveket.

A fiery moment for Pierre Gasly in the pit lane during FP2

The Frenchman escaped the cockpit and injury after his AlphaTauri car suddenly caught fire before the flames were extinguished #SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/Iqzg4TPO1S

