Guinea visszalépett a 2025-ös Afrikai Nemzetek Kupája rendezésétől

A döntés azután született meg, hogy Patrice Motsepe, a kontinentális labdarúgó-szövetség (CAF) elnöke pénteken tárgyalt a nyugat-afrikai ország ideiglenes elnökével, Mamady Doumbouya ezredessel.

Értesülések szerint a döntés már júniusban megszületett, hogy Guinea nem áll készen arra, hogy otthont adjon a 24 csapatos kontinensviadalnak.

🚨OFFICIAL🚨

CAF announces that CAN 2025 will not take place in Guinea! 🇬🇳❌

👉🏽 They are calling for applications to be sent tomorrow. pic.twitter.com/XOrUx1Jr6m

— Eric NDAGIJIMANA🇷🇼 (@EricNdagije250) October 1, 2022