A magyar női kézilabda-válogatott először kapott ki Szlovéniától

A novemberi Európa-bajnokságra készülő magyar női kézilabda-válogatott 21-19-re kikapott Szlovénia vendégeként a szombaton Ljubljanában rendezett edzőmérkőzésen.

A két csapat csütörtökön Celjében 22-22-es döntetlent játszott egymással.

Eredmény, női felkészülési mérkőzés:

Szlovénia-Magyarország 21-19 (11-9)

———————————–

Az első negyedórában a magyarok vezettek egy-két góllal, ám a 16. percben már a házigazdáknál volt az előny. Sok volt a kihagyott helyzet a vendégeknél, a két nappal korábban lejátszott meccshez hasonlóan ezúttal is rendkívül kevés gólt szereztek.

A Siófokon szereplő Tamara Mavsar vezérletével a második félidőben már négy találattal is vezettek a szlovénok, de ellenfelük Kácsor Gréta vezérletével hamarosan felzárkózott egy gólra. Az utolsó tíz percen belül két kiállítás is nehezítette a magyarok dolgát, ennek ellenére az 57. percben egyenlítettek. A hajrá csütörtökön a magyar, ezúttal viszont a szlovén válogatottnak sikerült jól, ugyanis Kácsor Gréta és Háfra Noémi is hibázott támadásban, a remekül védekező házigazdák pedig újabb két góllal lezárták a találkozót.

A vendégeknél Kácsor öt, Klujber Katrin négy, Lukács Viktória három gólt lőtt.

A két csapat 17. egymás elleni mérkőzésén 13 magyar siker és három döntetlen mellett először győztek a szlovénok.

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány a lefújás után elmondta, a csütörtöki mérkőzéshez képest a védekezésben látott előrelépést, jobban működött a hatos fal, jobban zárták a területeket a szlovén támadók előtt.

“Ma inkább támadásban akadtak nehézségeink, kissé ritmustalan volt a játékunk, az átlövéseink sem működtek annyira, mint kellett volna” – idézi az edzőt a magyar szövetség honlapja.

Golovin összességében hasznosnak tartja a két felkészülési mérkőzést, mert így képet kaptak arról, min kell dolgozniuk az Európa-bajnokságot megelőzően.

A magyar együttes október 29-én Romániát, 31-én pedig Németországot fogadja Tatabányán, ugyancsak edzőmeccsen. A kontinenstorna ljubljanai csoportjában november 4-én Svájc, 6-án Horvátország, 8-án pedig Norvégia lesz Magyarország ellenfele. A középdöntőbe az első három helyezett jut.

A kiemelt kép illusztráció.