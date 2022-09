F1: Kirúgta az oroszt, román szponzorra vált a Ferrari

„Örömmel vágunk bele ebbe az új partnerségbe, a Bitdefenderrel olyan közös értékeket vallunk, mint a legmagasabb szintű technológiai hatékonyság, a kiváló teljesítményre való törekvés és a biztonság garantálása” – fogalmazott Mattia Binotto, a Ferrari csapatvezetője az istálló szerdai sajtóközleményében.

We are pleased to announce the arrival of a new Team Partner 😎

Welcome aboard @Bitdefender 👏 #essereFerrari 🔴

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) September 28, 2022