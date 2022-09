Mikor mélyen voltunk, reményt, a sorsdöntő csaták előtt hitet adott – Szalai Ádám a magyar csapat kapitánya és legnagyobb szurkolója

Hátrányban volt a magyar labdarúgó-válogatott Olaszország ellen; csak lerohant a pályáról utolsó mérkőzésén Szalai Ádám. Méltatlan búcsú – mondhatnánk elsőre, de érdemes a kontextust is vizsgálni: 67 ezer ember skandálta a leköszönő kapitány nevét egy olyan mérkőzésen, amelyen Marco Rossi tanítványai az angol, német, olasz ellenfeleket felvonultató négyesben a csoportgyőzelemért játszottak. Ide jutott el a nemzeti csapat – a kalandos, hullámzó, de nagyrészt örömteli évtized egyik legjobb sztorija Szalai Ádám volt. Az m4sport.hu összeállítása

A búcsúzó csapatkapitány mind a 26 gólja a magyar válogatottban az elmúlt 12 évből:

0926_fo_dem_golokszalai

2010. október 14. – Az első és egyetlen

San Marino ellen hazai pályán szerezte első góljait a válogatottban, rögtön hármat, végül 26-nál állt meg.

Véletlenek nincsenek: a fenti leírás az U21-es válogatott jelenlegi szövetségi edzőjére, Gera Zoltánra és a nemzeti csapat szerelését hétfő este végleg leadó Szalai Ádámra is illik. Mindketten ikonikus alakjai, örök példaképei a magyar labdarúgásnak – még úgy is, hogy egyikőjük sem válogatottunk legsikeresebb időszakában lövöldözte a gólokat.

Szalai Ádám 2009. február 11-én, egy Izrael elleni barátságos meccsen debütált a válogatottban, hat perc jutott neki, majd bő egy évvel később Oroszországgal szemben 2010 nyarán – egy év kölcsönjátékot követően – a Mainzba igazolt, a magyar válogatott élére pedig Egervári Sándort nevezték ki – ennek az egyvelege adatta rá ismét a piros-fehér-zöld mezt, ami most már a futballista bőrére égett.

Az Európa-bajnoki selejtezősorozatban San Marino vizitált a Puskás-stadionban, a kapitány először nevezte a kezdőcsapatba. A támadó rögtön három gólt hintett a miniállamnak, válogatott pályafutása egyetlen mesterhármasa lett belőle. Külön emlékezetes a második példány, amelynek szépségével talán csak a pénteki sarkazás tud versenyre kelni, de azt se felejtsük el, két asszisztot is Dzsudzsák Balázstól kapott – itt született a duó, amely a 2010-es évek magyar sikereinek mentális nagyfröccse lett.

m4_szalai3gol_220927

San Marino ellen ismerhettük meg – háromszor is – Szalai védjegyévé vált gitározós gólörömöt, ami Mainzhoz köthető: a Bruchweg Boys (a Mainz stadionja a Bruchweg nevet viseli) nevű minizenekar egyik tagja volt, válogatott találatai után is üzent a bandatársaknak – az „énekes” Lewis Holtbynak és a dobos André Schürrlének.

2013. október 14. – A szurkolók folyamatosan át vannak verve

Ha egy megfázás jöhet jókor, akkor az pont Szalai Ádám esetében történt meg – ki kellett hagynia az amszterdami 8-1-es mészárlást 2013-ban. Tegyük hozzá, ő maga aligha örült ennek, a válogatott meg még kevésbé. Ha már itt tartunk: Szalai debütálása óta két kitörölhetetlen fekete folt van a magyar válogatott életében – a hollandok elleni nyolcas és az andorrai vereség. Szalai (kisebb sérülés miatt) mindkét meccsről hiányzott. Sokatmondó. Nem valószínű, hogy egymaga odaköszönt volna kilencszer Amszterdamban, de a Dzsudzsák által mindkét esetben emlegetett motivációs probléma őt aligha jellemezte volna.

A 2014-es vb-selejtezősorozat (egyben Egervári Sándor lemondása) után azonban ismét felé fordultunk: máig talán legfontosabb és legemlékezetesebb nyilatkozatát tette egy sajtótájékoztatón:

„A legjobban az fáj, hogy a szurkolók és azok, akik szeretik ezt a sportágat, tíz-húsz éve folyamatosan át vannak verve. Ennek egyetlen oka van: mi olyan terveket szövögetünk egyes selejtezőtornák előtt, amik nem reálisak. (…) Mondjatok nekem egyetlen olyan tehetséget, akit a magyar futball topligába az elmúlt években kinevelt! Mondjatok egyetlen olyan játékost, aki hétről hétre a Bajnokok Ligájában bizonyíthat! És ami a legfontosabb: mondjatok olyan edzőt, akit a magyar közeg termelt ki, és topligás csapatnál dolgozik!”

Egy furcsa áttétel folytán kilenc évvel később Szalai és társai legitimálták az álmodozást, az akkor teljesen irreálisnak gondolt célok ma már inkább az elvárások kategóriájába süllyedtek. Ezt hívják fejlődésnek.

Szalai megnyilvánulása azért is volt különleges, mert a honi labdarúgást körüllengő általános hurráhangulatban nem sok bennfentes állított fel reális kórképet, pláne nem saját magát is pellengérre állítva. A kritikus mondatok több helyen is célba értek, Szalai pechjére azonban azt a Pintér Attilát nevezték ki a válogatott élére, akinél pont nem. A szövetségi kapitány – bár tárgyalt „Szalai úrral” – nem hívta meg egyszer sem, így is csak eggyel több tétmeccs jutott neki az érában, mint a mellőzött támadónak.

2015. november 15. – Mindenki igyon meg egy pálinkát!

Pintér után Dárdai Pál már számított rá, s bár nemcsak nála, de Bernd Storcknál is fontos szerepet játszott, ennek a selejtezősorozatnak sem a pályán produkálta legemlékezetesebb pillanatát. Szalai Ádám ekkor még nem nőtte ki a „csatárt a góljai minősítik”-gyerekcipőt, s a Feröer elleni találata után válogatott- és klubszinten is másfél évig volt az ellenfél kapuja előtt néma csendben, fordított arányosságban kritikusaival, akik egyre többször vették elő. A 44 évet követő Eb-kijutás azonban örömmámorba taszított mindenkit: Szalai Ádámot is, aki az ominózus sajtótájékoztatót követően két évvel egy kicsit más stílusban foglalta össze a mögöttünk hagyott időszakot.

Nyilván nem a pult mögötti pillanataiból kell következtetéseket levonni, de már itt is bizonyította azt, ami Rossi csapatának tökéletes kapitányává teszi: Szalai Ádám nemcsak futballista, de a magyar válogatott egyik legnagyobb szurkolója is. Tiszta szívből szereti a hazáját és ezt a csapatot, nem mellesleg, mindennél jobban tiszteli a szurkolókat (nem véletlen, kiknek adta az utolsó válogatott meccsén viselt mezét) – azokat is, akik ez idő tájt nem szívesen látták címeres mezben. Ő a nehezebb utat választotta: bizonyított.

2016. június 14. – Tíz válogatott meccs után újra gólt lő!

Bár Marco Rossi varázslata óta új ideálunk van, ez a Bernd Storck is tagadhatatlanul tudott valamit.

A Norvégia elleni pótselejtezőre a szinte a semmiből (egészen pontosan a Videoton NB III-as csapatából) rántotta elő Kleinheisler Lászlót, góljával 1-0-ra nyertek a magyarok.

A visszavágón a gyengélkedő Szalai Ádám helyére a bombaformában játszó Böde, Nikolics, Németh triót jegelve Priskin Tamást tette a kezdőbe, a többit tudjuk: „úristen, micsoda gól, Priskin Tamás!”

Az elkövetkező háromnegyed évben a nethadsereg egy emberként hátrált ki Szalai Ádám mögül, a legtöbben már az Eb-keretben sem szívesen látták volna, nemhogy a kezdőcsapatban. Így lett tökéletes a herkulesi hősköltemény: Szalai Ádám lőtte 1972 után az első magyar gólt kontinenstornán. Ráadásul saját válogatottbeli gólcsendjét megtörve „550 nap után piszkálta, pöckölte, tuszkolta be” a labdát az osztrákok hálójába.

m4_szalaiausztria

2020. november 12. – Bármi történik, nincs fáradtság!

Az Eb-szereplés hatására Szalai megítélése is egy csapásra megváltozott, de a 2016 nyarán felépített tiszteletet nagyjából egy év alatt leépítette az eredmények visszaesése, a vb-selejtezőkön megint nem úgy szerepelt Storck csapata, ahogy azt reméltük. Georges Leekens vette át a karmesteri pálcát, pintérnyi időszak sem jutott neki a válogatott élén, hogy aztán érkezzen Marco Rossi, aki az első meccsén odaaadta Szalai Ádámnak a kapitányi karszalagot – látszólag csekély jelentőségű, mégis fontos mozzanat volt.

Az olasz mester időszakában leginkább emiatt volt fontos Szalai szerepe: amellett, hogy a pályán is hozzátette a magáét, ő képviselte az állandóságot a válogatottban, s a játékostárs, szurkoló, metálbomba egyvelege adta a tökéletes vezért, csapatkapitányt. Át is adjuk neki a szót – az Eb-kijutásról döntő pótselejtező, 2020, Rossi nélkül:

„Ma nincs olyan ember, aki elfárad, nincs olyan, aki leszegi a fejét, ma azt akarom látni, hogy mi vagyunk a gladiátorok! Bármi történik, nincs fáradtság! És aki a padról beáll, eldönti a mérkőzést! Hajrá, Magyarország!” – buzdította társait Szalai Ádám az Izland elleni pótselejtező előtt, amit Magyarország végül 2-1-re megnyert, így ott lehettünk a 2021 nyarára halasztott foci Eb-n.

Az egész ország rendkívül nehéz helyzetben volt a koronavírus-járvány miatt, az izlandiak elleni, eredetileg telt házasra tervezett mérkőzést is zárt kapukkal, üres lelátók előtt kellett megrendezni. Az egész ország a tévé előtt ült és várta, hogy a válogatott egy kis örömöt és reményt adjon. A mérkőzés előtt ráadásul pozitív lett a koronavírustesztje Marco Rossi szövetségi kapitánynak, így nélküle kellett szembenéznie a mérkőzéssel a csapatnak.

Ilyen előzmények után állt ki társai elé az öltözőben Szalai Ádám, és egy fantasztikus beszéddel tüzelte fel a csapatot.

Arról is beszélt, hogy a válogatottnak lehetősége van arra, hogy egy győzelemmel megváltoztassa azt, hogy mit is gondolnak majd az emberek utólag 2020-ról, hogy ne csak a járvány jusson eszünkbe.

„Ez egy lehetőség és egy öröm, hogy mindenkinek olyan munkája van, hogy egy mérkőzés alatt ezt az egész évet meg tudjuk változtatni” – mondta Szalai, aki hangsúlyozta, hogy a tévé előtt ülő összes magyarért, felemelt fejjel kell küzdeniük. A végeredmény ismert: az első félidőben ugyan még Izland vezetett, de a meccs végén Loic Nego és Szoboszlai Dominik megfordította a meccset, kijuttatva ezzel a válogatottat az Eb-re.

2021. június 22. – Második Eb, második gól

Az utolsó másfél év pedig maga a csoda, valószínűleg mindenki fejből darálja: a kiharcolt Eb-részvétel során gól és gólpassz a kapitány mérlege, előbb maga vette be fejjel Manuel Neuer kapuját Münchenben, majd tökéletesen szolgálta ki Schäfer Andrást, s csak perceken múlt a sikersztori folytatása. Miközben a csapat nemcsak az Európa-bajnokságon, de később a Nemzetek Ligájában is vitézkedett – sőt már nemcsak hősies vereségekre, de az óriásölésre is futotta.

m4_szalainemetek2021

2022. szeptember 21. – Az utolsó sajtótájékoztató

Örök igazság: a csúcson kell abbahagyni. Szalai Ádám szeptember 21-én, Telkiben megtartott sajtótájékoztatón köszönt el a válogatottól, majd két nappal később még stílusos viszlátként győztes gólt lőtt Németországnak. Úgy búcsúzott, ahogy kezdte: káprázatos találattal.

Szalai Ádám káprázatos góllal szerzett vezetést a németek ellen

Tizenkét év, számtalan emlékezetes nyilatkozat, pillanat, hullámhegy és hullámvölgy, azaz számokban 86 mérkőzés, 26 gól, két Európa-bajnokság után. Egy szerethető és eredményes csapatot hagyott az utódokra, amellyel együtt maga is kiteljesedett. Futballistaként, emberként. A csapatkapitány, aki fegyelmezetten futballozott, inspirálta fiatalabb társait, s közben úgy mutatta ki véleményét, hogy az nem egy valóságshow eleme volt. Aki nem a kamerák kedvéért segíti a rászorulókat, beteg gyermekeket. Aki nem a kamerák kedvéért markolta a magyar címert és könnyezett a Himnusz alatt, hanem mert számára fontos a hazája, a válogatottja – s fontos lesz ezt követően is.

Közös himnuszéneklés után vált csapatkapitányból szurkolóvá Szalai Ádám