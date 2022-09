Az idei év legnézettebb sporteseménye lett a magyar-olasz Nemzetek Ligája-mérkőzés

Minden korábbi nézettségi csúcsot megdöntött a hétfő esti mérkőzés, amely során a magyar labdarúgó-válogatott a csoportelsőségért küzdött a Nemzetek Ligájában. Szalai Ádám búcsúmérkőzése nemcsak a közmédia idei legnézettebb műsora lett 930 ezer nézővel, hanem a teljes tévés piac legnézettebb sporteseménye is 2022-ben.

Ebben az évben Magyarország legnézettebb sportközvetítései a Nemzetek Ligája-sorozatból kerültek ki. A mérkőzések nyári elindulása óta folyamatosan dőltek meg a nézettségi rekordok a közmédia sportcsatornájánál; rengetegen követték a magyar labdarúgó-válogatott szereplését. Míg júniusban az első, angolok elleni mérkőzést 425 ezren nézték az M4 Sporton, a második, olaszokkal játszott meccset már 682 ezren követték, az ezt követő Magyarország–Németország Nemzetek Ligája-találkozót pedig már 801 ezer fő kísérte figyelemmel a csatornán. Még ezt is túlszárnyalta a sporttörténelmi győzelmet hozó angol-magyar összecsapás, közel 850 ezren nézték végig, ahogy a magyar válogatott hazai pályán győzi le négy góllal az angol csapatot.

A nyári szenzációs menetelést ősszel is folytatta nemzeti válogatottunk, pénteken a Németország-Magyarország Nemezetek Ligája-mérkőzés volt a legnézettebb műsor hazánkban, az M4 Sporton 769 ezer, míg az m4sport.hu oldalon 104 ezer néző követte Szalai fantasztikus sarkazását és az újabb magyar sikert.

A hétfői utolsó csoportmérkőzés, amely az elsőségről is döntött, a közmédia idei legnézettebb műsora lett. A 930 ezer fős adat azt is jelenti, hogy ez a mérkőzés lett a Nemzetek Ligája 2022 sorozatának legnézettebb találkozója is egyben, sőt idén a teljes tévés piacon a magyar-olasz lett a legnézettebb sportesemény. A mérkőzés ideje alatt a tévénézők negyede – 24, 9 százalék – az M4 Sportot választotta, ezzel a közvetítés idején a közmédia sportcsatornája volt a legnézettebb a teljes piacon. A Nemzetek Ligája 2022 sorozat mérkőzései közül a hétfő estibe néztek bele a legtöbben legalább egy percre, ami 1 millió 607 ezres elérést jelent. A zárótalálkozó legnézettebb perce az első félidő végén volt, 21:33-kor 1 millió 105 ezer fő szurkolt a csapatnak a képernyők előtt.

A sorozat hat élő mérkőzéséből a hétfőit követték a legtöbben az m4sport.hu oldalon, 138 ezer néző 380 ezer megtekintést generált.

forrás: Nielsen Közönségmérés és Gemius Prism

Kiemelt kép: A magyar csapat tagjai a labdarúgó Nemzetek Ligája A divíziója 3. csoportjában játszott Magyarország – Olaszország mérkőzés végén (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)