Jól küzdött a csapat, de egy rossz hazaadás után az olaszok szereztek vezetést – kövesse élőben a magyar-olasz mérkőzést

A magyar labdarúgó-válogatott ma este amolyan csoportdöntővel zárja a Nemzetek Ligája hatodik fordulóját, melyben éllovasként a kétpontos hátránnyal második helyen álló, Európa-bajnok olasz csapatot fogadja a Puskás Arénában. Kövesse nálunk élőben a mérkőzést. Cikkünk frissül.

1. félidő:

17: Perc

6. perc: Szoboszlait leszerelték, a labdát Cristante adta középre, Gulácsi a könnyű labdát majdnem beejtette magának, de Szalai Attila ballal elrúgta a labdát az érkező Bonucci elől.

Gulácsi hibája után Szalai Attila a gólvonalról mentett

A sípszó előtt

Megvannak a kezdőcsapatok

Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya egy helyen változtatott az olaszok elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésre összeállított kezdőcsapatán a pénteken Németországban pályára küldött tizenegyhez képest. A lipcsei összecsapáson kezdőként pályára lépő Gazdag Dániel helyére Nego Loic, a MOL Fehérvár FC labdarúgója került be.

Magyarország: Gulácsi – Lang, Orbán, Szalai – Fiola, Nagy, Schäfer, Kerkez – Szoboszlai, Nego – Szalai

Olaszország: Donnarumma – Acerbi, Bonucci, Toloi – Dimarco, Cristante, Jorginho, Barella, Di Lorenzo – Gnonto, Raspadori

Orbán Viktor: Mindent bele!

A miniszterelnök a Facebook-oldalán posztolt mérkőzés kezdete előtt.

Megérkeztek a szurkolók a Puskás Arénába

A csoportelsőség a tét a mai Magyarország-Olaszország Nemzetek Ligája mérkőzésen

Marco Rossi szerint a ma esti meccs örökké emlékezetes lehet

„Egyrészt sikerülhet kijutni a négyes döntőre, márpedig évtizedek óta nem volt példa a magyar futballban arra, hogy bármilyen sorozatban a legjobb négy közé jusson magyar csapat. Másrészt egy fontos játékosom az utolsó meccsét játssza, harmadrészt a hangulat a tetőfokára hághat, ha megnyernénk a csoportot, ezt pedig az ember szívesen élné át”– mondta vasárnapi sajtótájékoztatóján az olasz szakvezető.

„Jó pillanatokban is tudatában kell lenni, hogy kik vagyunk és honnan érkeztünk. Éppen ezért mindig a legnagyobb alázattal kell játszani. A harmadosztályt jelentő C divízióból indulva most öt meccsen tíz pontot szereztünk az élvonalban, és azt alá kell húzzam, hogy megérdemelten. Ettől viszont nem szabad elbizakodottá válni. Képesek vagyunk 110 százalékos teljesítményt nyújtani, ezt értékelik a szurkolók akkor is, ha nem győzünk. Ezzel a felelősséggel kell pályára lépni, tisztelni kell a címeres mezt” – adta meg a siker titkát a csoportdöntőre vonatkozóan Rossi, aki azzal, hogy a jövőben ki lesz a csapatkapitány, egyelőre nem kívánt foglalkozni.

Jó pillanatokban is tudatában kell lenni, hogy kik vagyunk és honnan érkeztünk – Marco Rossi szövetségi kapitány szerint örökké emlékezetes lehet a magyar labdarúgó-válogatott számára az olaszok elleni mérkőzés. (Fptó: MTI/Kovács Anikó)

A telt házas mérkőzés több abból a szempontból is különleges lesz, hogy a magyarok csapatkapitánya, Szalai Ádám utoljára ölti magára a címeres mezt. A svájci FC Basel támadója 86. válogatottságával megelőzi Puskás Ferencet, az Aranycsapat legendás kapitányát és utolérheti az örökrangsor hetedik helyén Grosics Gyulát, az Aranycsapat kapusát.

Az olaszok szövetségi kapitánya nehéz meccsre számít, szerinte egyenlők az esélyek a csoportgyőzelemre

„Ötven-ötven százalék az esély. Az erőviszonyok alapján ez egy kiegyenlített meccs lesz, amiben simán benne van a döntetlen is. Sose egyszerű Magyarországon játszani” – mondta az olasz szakvezető, aki jó barátja, Marco Rossi miatt kifejezetten örül annak, hogy a tavalyi Európa-bajnokság után a Nemzetek Ligájában is remekel a magyar csapat. A két szakember 1993 és 1995 között együtt játszott a Sampdoria színeiben.

„Tiszteljük a teljes magyar válogatottat, olyan együttesről beszélünk, amely három év alatt sokat javult, váratlan eredmények sorát tudja felmutatni. Kiemelkedő csapatjátékban, védekezésben és fizikumban is” – fogalmazott Roberto Mancini.

Az olasz szakvezető arról is beszélt, hogy mivel győzelmi kényszerben vannak, nyilvánvalóan támadólag akarnak fellépni, ugyanakkor nagyon figyelni kell majd a védekezésre is, mert 70 ezer néző előtt a magyarok is nyerni akarnak. Szerinte tanítványainak gyorsabban és agresszívabban kell futballozniuk, mint azt pénteken az Anglia ellen 1-0-ra megnyert mérkőzés első félidejében tették.

„A négyes döntőbe jutás jó visszajelzés lenne, főleg a fiataloknak” – összegzett Mancini, aki azt is közölte, hogy ezt a csatár Ciro Immobile nélkül kell kivívni, ő Olaszországban maradt, mert bár felépült sérüléséből, nem akarták megkockáztatni a szereplését.

Roberto Mancini olasz szövetségi kapitány szerint egyenlők az esélyek a csoportgyőzelemre. (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Legutóbb is hazai környezetben győztünk az olaszok ellen

A magyar és az olasz labdarúgó-válogatott hétfőn 36. alkalommal találkozik egymással, az eddigi összecsapások az itáliaiak fölényét mutatják, ugyanakkor legutóbb Magyarországon hazai siker született.

A korábbi 35 mérkőzésből a magyarok kilencszer, az olaszok 17-szer győztek, kilencszer pedig döntetlen született, a gólkülönbség 57-65. Hazai pályán viszont kiegyenlített a mérleg, ugyanis öt-öt győzelem, vereség és döntetlen áll a csapatok neve mellett, ráadásul a legutóbbi két alkalommal a Squadra Azzurra nem tudott nyerni Budapesten: a 2000-es vb-selejtezőn Horváth Ferenc két góljával 2-2-es döntetlen született, a 2007-es barátságos találkozón pedig az akkor világbajnok rivális 3-1-re kikapott.

A két gárda legemlékezetesebb meccse az 1938-as világbajnokság döntője volt, amelyben az olaszok 4-2-re győztek, így megvédték címüket. A felek legutóbb júniusban csaptak össze Cesenában, ahol 2-1-re kikapott a magyar válogatott.

