Lehmann Bence és Malatinszky Szófia győzelmével zárult az ajkai duatlon országos bajnokság

A férfiaknál Lehmann Bence, a nőknél Malatinszky Szófia győzött vasárnap Ajkán a rövid távú duatlon országos bajnokságon.

Lehmann 1:52:39 óra, míg Malatinszky 2:10:52 óra alatt teljesítette a tíz, illetve öt kilométer futásból, valamint a kettő között negyven kilométer kerékpározásból álló távot.

A férfiaknál a tavaly is második Petsuk Zoltán érkezett a győztes mögött, míg ezúttal Berekméri Levente lett a harmadik. A nőknél Sarcia Borbála és Soós Dorka végzett még dobogós helyen a borús, szemerkélő esős időben rendezett ajkai megméretésen.

Lehmann Bence az MTI-nek elmondta, egy középtávú Ironman-versenyre készül, és erre a hétvégére olyan viadalt kerestek, amely illeszkedik az edzésprogramjába. Eredetileg Montenegróban indult volna, de ott végül profik számára nem rendeztek futamot, így maradt az ajkai ob, amelyet ezúttal családlátogatással is egybekötöttek.

„Az időeredményemet és a helyezésemet illetően sem volt különösebb elképzelésem erre a versenyre, csupán annyi volt a taktikám, hogy a saját tempómat tudjam menni, mert az szolgálja a célt, amiért itt most rajthoz álltam” – nyilatkozta.

Hozzátette, ezt sikerült is megvalósítana, mert az első futáson rögtön erős tempót diktált, így azonnal előnyre tett szert. Kerékpáron is folyamatosan vezetett, de közvetlenül mögötte három-négy üldözője is összedolgozott, így körről körre közeledtek. Az utolsó futásra így is elsőként ment ki, és beleadta, „ami a csövön kifért”.

Lehmann elárulta, a jesolói Ironman-verseny előtt még egy spanyolországi edzőtáborozás szerepel a programjában.

Eredmények, duatlon, rövid távú ob:

férfiak:

Lehmann Bence (Tiszaújvárosi TK) 1:52:39 óra Petsuk Zoltán (UTE-Merida) 1:54:15 Berekméri Levente (Ferencvárosi TC) 1:55:29

nők:

Malatinszky Szófia (UTE-Merida) 2:10:52 óra Sarcia Borbála (Team Újbuda SE) 2:11:21 Soós Dorka (Százhalombattai VUK SE) 2:12:03

A kiemelt képünk illusztráció.