Könnyek között búcsúzott a világ egyik legnagyobbja a tenisz ünnepén

Egyetlen tenisztorna van a világon, ahol Novak Djokovic magasba emeli az öklét, ha Rafael Nadal megnyer egy pontot, ez pedig a Laver Kupa. És egyetlen teniszező van a földön, aki még 24 év után, karrierje utolsó meccsén is képes olyan ütésre, amilyet korábban soha nem produkált. Őt pedig Roger Federernek hívják, akitől a tenisz is egy emberként köszönt el.

Roger Federer 14 hónapot hagyott ki sérülés miatt, hosszú pályafutása során a leghosszabb időszakot, de Andy Murray elhúzódott mérkőzése végett még az utolsó meccsére is sokkal többet kellett várnia, mint ahogyan azt eredetileg tervezték. A svájci klasszis – kívánsága szerint – jóbarátjával, egyik legnagyobb riválisával, Rafael Nadallal lépett pályára párosban a Laver Kupán a Frances Tiafoe / Jack Sock amerikai kettős ellen – számolt be az m4sport.hu.

A zsúfolásig megtelt O2 Arénában egy gombostűt sem lehetett volna leejteni, és érezhető volt, hogy a tenisz ünnepe veszi kezdetét, hiszen egy olyan duó lépett ki a pályára, amely együtt 42 Grand Slam-trófeát nyert és két évtizeden keresztül uralta a férfi teniszt. Az első szettben még egy olyan ütést is láthattunk Federertől, melyet eddig talán soha, ugyanis egy rövid labdánál a tenyerese nem elakadt a hálóban, hanem a tartóvas mellett lévő kicsi résen átjutott a pálya túloldalára. Látványos volt és különleges, persze a pont a szabályoknak megfelelően ettől függetlenül még az amerikaiaké lett.

Az első szett végén egy leülés alkalmával Novak Djokovic tanácsokkal látta el Nadalékat, aminek meg is lett a gyümölcse, 6:4-re megnyerték a nyitó játszmát. A második szett már szorosabb küzdelmet hozott, az amerikaiak tie-breakben kiegyenlítettek, így következhetett Roger Federer karrierjének utolsó néhány labdamenete. A meccset eldöntő szuper tie-breakben már érezhető volt, hogy Rafael Nadal is teljes erőbedobással küzdött barátja szép búcsújáért, amiben végül lett egy kis sorszerűség. Ugyanis az álomszerű, vagyis a győzelemmel befejezett elköszönés elmaradt, pedig meccslabdája is volt a legendás duónak. Azonban Federer pályafutásának egyik, ha nem a legnagyobb vesszőparipája volt az a sok mérkőzés, szám szerint 22, melyet mérkőzéslabdá(k)ról veszített el. Így volt ez 2019. július 14-én is, pályafutása utolsó Grand Slam-döntőjében, melyet Novak Djokoviccsal szemben bukott el.

Ám ezúttal nem számított a meccslabda, mert ez nem erről szólt, hanem arról, ami a mérkőzés után jött. Mert, hogy Roger Federernek köszönhetően számtalan olyan dolgot élhettünk át a teniszben, amit előtte még sosem, és még a búcsúmérkőzésén is jött egy olyan pillanat. Volt már példa arra, hogy a svájci elsírta magát, így volt ez a 2009-ben elveszített és a 2018-ban megnyert Australian Open döntője után is, de olyat még nem láttunk, hogy Rafael Nadal szinte zokog, Sztefanosz Cicipasz és Andy Murray könnyek között öleli át Roger Federert, és a búcsúzó klasszis is perceken keresztül csak keresi a szavakat a meghatódottság közepette. És mindezt egyszerre, egy pillanatban. Mert ennyit jelentett neki a tenisz, és jelentett ő a tenisznek.

Ahogyan az európai csapat kapitánya, Björn Borg fogalmazott a Laver Kupa hétvégéjén: „Egy játékos sem nagyobb, mint maga a tenisz, de amit Federer tett ezért a sportért, az elképesztő.” És valóban, még a svájci sem volt nőtt a sportág fölé, de hogy a tenisz kevesebb lesz nélküle, az egészen biztos.

