Hajrá, magyarok! A történelmi angolverés után Németországban tenne újabb csodát Marco Rossi csapata

„Amit júniusban az angolok és a németek ellen nyújtottunk, az rendkívüli volt, de nem vagyunk Aranycsapat, nem lettünk fenoménok. Hideg fejjel át kell gondolnunk, hogyan tudjuk száz százalékosan lehozni a saját játékunkat a pályán ilyen nagy ellenfelekkel szemben” – fogalmazott Marco Rossi a válogatott kerethirdetésekor tartott sajtótájékoztatón, majd hozzátette, hogy csapata mindent megtesz annak érdekében, hogy az A divízióban maradhasson.

„Igyekszünk a legmagasabb osztályban maradni, de az is előfordulhat, hogy sem a németek, sem az olaszok ellen nem szerzünk gólt. Viszont az is igaz, hogy ha Anglia csak az egyik meccsét nem nyeri meg, akkor bennmaradunk. De az én célom az, hogy a válogatott ismét bizonyítsa, hogy

– hangsúlyozta a magyar válogatott olasz szakvezetője.

Rossi csapatában egyébként nincs nagy meglepetés, a szakember megtartotta az együttes jól bevált magját, sőt, négy újoncot is avathat.

Meghívót kapott a holland AZ Alkmaar 18 esztendős tehetsége, Kerkez Milos, aki az angolok elleni 4–0-s sikernél ugyan ott volt a kispadon, de pályára nem lépett.

Először kapott helyet a válogatottban a Zalaegerszeg 22 éves védője Mocsi Attila, a Bogdán Ádám helyét a harmadik számú kapus posztján átvevő Budapest Honvéd hálóőre, Szappanos Péter, illetve a DVSC játékosa, Baráth Péter, aki Szappanoshoz hasonlóan szintén volt már kerettag, játszani azonban még nem játszott.

Sajnálatos módon azonban nagy hiányzókkal is számolni kellett: a németországi Freiburgban játszó Sallai Rolandot arccsontsérülése miatt nemrég műtötték, a Puskás Akadémia FC játékosának, Nagy Zsoltnak pedig részleges belső oldalszalag-szakadás miatt kényszerült hosszabb időre.

Hans-Dieter Flick, a németek szövetségi kapitánya névsorának legnagyobb hiányzói a Dortmund nemrég megsérült játékosa, Marco Reus és a Bayern München két pozitív koronavírustesztet produkáló labdarúgója, a kapus Manuel Neuer illetve a középpályás, Leon Goretzka.

ℹ️ @Manuel_Neuer and @leongoretzka_ have tested positive for Covid-19. Both have been isolated from the team and will depart from the hotel. pic.twitter.com/MkvzssItZm

— Germany (@DFB_Team_EN) September 21, 2022