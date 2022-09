Mike Tyson elmondta miért kényszerült kerekesszékbe

Mike Tysont nemrég egy kerekesszékben látták a miami repülőtéren, ami aggodalomra adott okot az egykori nehézsúlyú bokszbajnok egészségi állapota miatt.

Tyson a Newsmax amerikai hírügynökségnek adott interjúban elárulta, hogy isiásza miatt kényszerült kerekesszékbe. Ez egy idegi alapú, meglehetősen gyakori betegség, ami rendkívüli fájdalmat tud okozni az ember hátában, lábaiban, illetve a fenekében.

– mondta „Iron Mike” az interjúban.

