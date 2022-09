Bondár Anna a budapesti női challenger-torna negyeddöntőjében

A második helyen kiemelt Bondár Anna küzdelmes mérkőzésen nyert a Római Teniszakadémián zajló, 115 ezer dollár (45,4 millió forint) összdíjazású salakpályás női challenger-torna nyolcaddöntőjében.

A világranglistán 52. helyen álló Bondár a legmagasabban jegyzett játékosként – az elsőként rangsorolt román Irina Begu ugyanis kimerültségre hivatkozva visszalépett – és a nyolcaddöntő favoritjaként lépett pályára Simona Waltert ellen. A WTA-rangsorban 119. ellenfél a múlt héten is összecsapott egy magyarral, amikor a bukaresti nyolcaddöntőben kikapott a későbbi finalista Jani Rékától.

A svájci teniszező – aki még nem szerepelt Grand Slam-főtáblán – a budapesti nyitókörben nem izzadt meg, mivel a spanyol Cristina Bucsa 0:4-nél feladta ellene a meccsét. Bondár kedden hullámzó mérkőzésen verte az olasz Elisabetta Cocciarettót.

Első találkozójukon szerdán az ellenfél 3:1-re meglépett,

de a Hajdúszoboszló SE sportolója némileg feljavulva utolérte őt, csakhogy 5:5-nél megint elvesztette az adogatását, és Waltert 6:5-nél kiszerválta a szettet. A folytatásban a 25 éves magyar vezetett 2:0-ra, ám ezúttal a 21 esztendős svájci érte utol őt 3:3-nál, aztán Bondár a legjobbkor, 5:4-nél brékelt újra, s ezzel kiegyenlített.

A harmadik felvonásra már mintegy 250 néző gyűlt össze az Asbóth József Stadionban, s a felek azúttal két-két brékkel jutottak el a hajráig, ahol

az ekkorra már kevesebbet rontó Bondár ismét a legjobbkor vette el riválisa szerváját, és 2 óra 58 perc alatt nyert.

„Az ellenfelemmel és magammal is hadakoztam meccs közben, örülök, hogy én jöttem ki győztesen ebből a hosszú mérkőzésből. Most próbálok gyorsan regenerálódni, mert ma már párosom is lesz, aztán holnap már a negyeddöntő” – nyilatkozta a legjobb magyar teniszező, akire a csütörtöki negyeddöntőben a szlovén Tamara Zidansek (100.) vár.

A nap folyamán még Szabanin Natália egyesben, Bondár és a belga Kimberley Zimmemann pedig a párosok első kiemeltjeként szerepel a Római parton.

Eredmények, nyolcaddöntő:

Bondár Anna (2.)-Simona Waltert (svájci) 5:7, 6:4, 7:5

Zidansek (szlovén)-Niemeier (német, 6.) 6:3, 7:6 (13-11)

Schmiedlova (szlovák)-Serif (egyiptomi, 7.) 6:3, 6:2

Davis (amerikai)-Navarro (amerikai) 7:5, 6:4

Korpatsch (német)-Kovinic (montenegrói) 6:3, 1:6, 7:5

később:

Szabanin Natália-Arantxa Rus (holland) 15.10 körül

páros, negyeddöntő:

Bondár Anna, Kimberley Zimmemann (magyar, belga, 1.)-Ingrid Gamarra Martins, Prarthana Thombare (brazil, indiai) 16.40 körül