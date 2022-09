Gokartos képzéssorozatot szervez a HUMDA gyermekeknek

Gokartos képzéssorozatot szervez a HUMDA 6 és 10 év közötti, versenylicensszel nem rendelkező gyermekeknek – közölte a HUMDA (Hungarian Motorsport and Green Mobility Development Agency) Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. az MTI-vel.

A HUMDA Gokart Suli a jövő autóversenyzőit nevelheti ki, emellett biztonságos közlekedésre is nevel – indokolták a kezdeményezést. A résztvevők nemzetközi minták alapján kidolgozott tananyagból tanulhatnak, és az alapok elsajátítása után haladó képzésben is részt vehetnek. Itt már a versenyzés kerül a középpontba, gyakorolható többek között a formaidőzítés, a rajtszituációk, az előzések – írták.

A 8 alkalmas, 4 héten át tartó alapképzésre október 1. és november 12. között lehet jelentkezni. Részvételi előfeltétel nincs, az elbírálás a jelentkezés sorrendjétől függ. A díjköteles program helyszínei a budapesti, a győri, a máriapócsi, a mogyoródi, a soproni és a százhalombattai pályák, mindegyikre 12 gyerek kerülhet be. A tavaszi haladó képzésekre a sikeres vizsgázók juthatnak tovább. A feltételek a HUMDA honlapján is olvashatók, itt tették közzé a jelentkezéshez szükséges email-címeket is.

A címlapfotó illusztráció.