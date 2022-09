A világ tetejéről üzenték a szurkolók: takarodjatok!

Bár a Manchester United az elmúlt hetekben begyűjtötte az ősi rivális Liverpool és az addig hibátlan Arsenal skalpját is a bajnokságban, a szurkolók úgy tűnik, továbbra sem békéltek meg a klubot 2005 óta birtokló Glazer-családdal. Az idei botrányos szezonkezdéssel ráadásul pattanásik feszültek az indulatok Manchester vörös felében, a klub szimpatizánsai több megmozdulás során is világosan a tulajdonosok tudtára adták: nem kérnek belőlük.

Két fanatikus azonban ennél jóval messzebbre ment – szó szerint- , és egészen új szintre emelte a tiltakozást, amikor a Kilimandzsáró csúcsáról, egy Glazers Out! (Glazerék, takarodjatok!) feliratú molinóval üzentek az amerikai üzletembereknek, az erről készült fotót pedig a Twitteren is megosztották.

Lifetime achievement climbing Kilimanjaro in Tanzania worlds tallest free standing mountain sending a big message to @manutd @JayMotty @The__1958 @mu_st @StretfordPaddck #GlazersOut #GlazersSellManUtd #the1958 #GlazersMUSTGo #GlazersOut pic.twitter.com/xtBPcSpOmt

— Jay 🔰 (@jayjuni) September 12, 2022