Magyar bronzérem női sportpisztolyban az Eb-n

Sike Renáta bronzérmet szerzett kedden a Wroclawban zajló sportlövő Európa-bajnokságon a női sportpisztolyosok versenyében, ezzel éppen lemaradt a párizsi olimpiai kvótáról.

A BHSE világbajnoki bronzérmes versenyzője a 30+30 lövéses alapverseny mindkét felében kiegyensúlyozottan lőtt és 583 körrel magabiztosan jutott a legjobb nyolc közé, ahol két csoportra osztották a pisztolyosokat.

Sike az elődöntőben a francia Camille Jedrzejewskivel, a lengyel Klaudia Bresszel és a görögök olimpiai bajnokával, Anna Korakakival csapott össze. Ebben a szakaszban már nem köröket számolnak, hanem pontokat kapnak a lövők.

Minden 10,2 kör vagy annál jobb eredmény ér pontot.

Sike a négyszer öt lövéses versenyben kettő ponttal zárta az első részt, majd négyet szerzett, s az élről várta a folytatást. A harmadik szériában szintén négy pontot ért el, majd az utolsóban kettőt tett hozzá és 12 ponttal zárt. A záró szériában a lengyel versenyzőnek gondja támadt a fegyverével, így ő a többiek után, egyedül lőhetett, de ez már Sike továbbjutását nem fenyegette, mivel a francia és a görög lövőt is megelőzte.

Az elődöntő után tíz perccel kezdődött a finálé, melyben szintén pontokat osztottak, viszont ebben a szakaszban négy sorozat után csak a negyedik helyezett számára ért véget a küzdelem.

A riói olimpikon magyar pisztolyosnak Bres mellett a német Doreen Vennekamppal és az olasz Maria Varricchióval kellett megküzdenie az éremért és a kvótáért.

Az első sorozat után Sike két találattal az utolsó helyen állt, a másodikban csak egyetlen pontot tudott szerezni, így jelentős volt a lemaradása. A harmadik és a negyedik sorozatban aztán a 44 éves magyar lövő hibátlanul teljesített, így a 12 pontos Varricchio búcsúzott, Sike pedig holtversenyben a kvótát érő második helyen állt.

A finálé második felének első sorozatában a magyar lövő háromszor rontott, így egykörös lemaradásban volt Breshez képest. A hatodik sorozatban mindketten idegesen, három-három hibát vétve lőttek, az összevetésből így a hazai versenyző jött ki jobban, Sike pedig pályafutása ötödik Eb-bronzérmét gyűjtötte be.

A magyar sportoló annak ellenére széles mosollyal fogadta dobogós helyét, hogy mindössze egyetlen körrel maradt le a párizsi kvótáról, melyet Bres mellett rendkívül magabiztos teljesítménnyel, mindössze hat rontással Vennekamp szerzett meg.

Sike Renáta a szövetség honlapján először arról beszélt, hogy mindent kiadott magából. „Ez volt ma a maximum, úgyhogy nem bánom, hogy nem első lettem vagy második, és nincs meg még az ötkarikás kvótám. Ez volt az első olimpiai kvalifikációs verseny” – fejtette ki, majd rátért a szerdai történésekre.

„Reggel 8 órakor kezdődtek a versenyek, nekem ez egy picit szokatlan, nem vagyok koránkelő, úgyhogy eléggé megviselt az 5.30-as ébresztő és 7 órakor már a lőtéren kellett lenni. Ennek ellenére nagyon jól sikerült a pontlövészetem, utána nem néztem meg, hogy hányadik helyen állok a versenyben. Az alapverseny gyors része volt a legnehezebb, melós volt, a fináléra viszont nyugalom szállt meg. A döntő első szakaszában igyekeztem kikapcsolni a külvilágot, és a végén boldogan konstatáltam, hogy bejutottam a négy közé. A végén már nagyon fájt a kezem, kicsit túl is izgultam, sokkal jobban ráfeszítettem a markolatra” – tette hozzá.

A versenyszámban a világranglista-vezető Major Veronika 580 körrel a 12. lett, míg a 2015-ben Eb-győztes Csonka Zsófia 575-tel a 25.

Szerdán kerül sor a férfi kisöbű szabadpuska összetett versenyére is. A keddi selejtezőből mindhárom magyar, Hammerl Soma, a világranglista-első Pekler Zalán és Péni István is magabiztosan jutott be a 3×20 lövéses alapversenybe, mely 15.45-kor kezdődik.

A lengyelországi kontinensviadalon négy ötkarikás egyéni számban összesen nyolc kvótát osztanak ki a párizsi játékokra, minden számban az első két-két helyezettnek.