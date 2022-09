Nem kerülhette el a műtétet Sallai Roland miután arcon rúgták, édesapja elmondta mi történt pontosan

Nem kerülhette el a műtétet Sallai Roland, így hosszabb kihagyás vár a Freiburg magyar válogatott labdarúgójára – erről a játékos édesapja beszélt kedd délelőtt az M1-nek. Sallai Tibor elmondta, kedden délelőtt operálják meg a fiút, a beavatkozás még ezekben a percekben is tart. Sallai Roland 11 nappal ezelőtt szenvedett súlyosnak látszó arc-sérülést. A múlt heti vizsgálatok megállapították, hogy eltört az arc-csontja, az orvosok pedig úgy döntöttek meg is kell operálni, így most már biztos, hogy a Freiburg légiósa nem játszhat a szeptemberi válogatott meccseken – közölte az M1 Híradója.

Mégis műteni kellett Sallai Rolandot, nem játszik a németek és az olaszok ellen A 25 éves futballista édesapja kedden az M1-nek elmondta, hogy fia éppen a műtőben van, a szemgödrében tört el egy csont, amit meg kell erősíteni. Hozzátette, a látásával nincs gond, de félő, hogy az elmozdult csont úgy marad, emiatt van szükség az operációra. Az orvosok szerint Sallai Roland négy hét múlva léphet pályára újra. A szélsőnek így a szeptember 23-i németek, valamint a három nappal később sorra kerülő olaszok elleni Nemzetek Ligája-találkozót várhatóan ki kell hagynia. A támadót a leverkuseni Jonathan Tah úgy rúgta arcon, hogy a cipője a szemét is érte. Sallait az eset után percekig ápolták, végül a közönség vastapsa és éltetése közepette hordágyon vitték le a pályáról, majd lecserélték, később pedig kórházba szállították kivizsgálásra.