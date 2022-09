Fejtetőre állt a Forma–1-es rajtlista: így indul a mezőny Monzában

A Red Bull és a Mercedes már az Olasz Nagydíj előtti napokban bejelentette, hogy motoralkatrészeket fognak cserélni Max Verstappen és Sergio Pérez, illetve Lewis Hamilton autójában, így a versenyzők öt rajthelyes büntetésre számíthattak. A hétszeres brit világbajnok és a Monacói nagydíjat megnyerő Pérez esetében ez teljes motorcserére változott, így végül több mint 10 rajthelyes büntetést kaptak.

Carlos Sainz hiába futotta meg a harmadik legjobb időt a szombati kvalifikáción, a Ferrari spanyol pilótája teljes motor- és váltócserét követően csak a 18. kockából vághat neki a futamnak.

Az Alpine, az Alfa Romeo és a Haas csapata motort cserélt a francia Esteban Ocon, a finn Valtteri Bottas, illetve a dán Kevin Magnussen kocsijában, ezért ők is megkapták az 5-5 pozíciós hátrasorolást a végleges rajtrácson. Legrosszabbul azonban az Alpha Tauri japán versenyzője, Cunoda Juki járt, aki 10 rajthelyes büntetést kapott, amiért egy éven belül összegyűjtött öt versenyigazgatói figyelmeztetést, továbbá, mert kocsijában motort cseréltek, és nem lassított a sárga zászlójelzés idején az egyik szabadedzésen.

well done @PierreGASLY! we’re into Q3! 👏 @yukitsunoda07 didn’t set a time in Q2 as he’ll start from the back of the grid due to penalties pic.twitter.com/qSxkEo4y05

— Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) September 10, 2022