Betlizett a Toyota, tarolt a Hyundai az Akropolisz-ralin

A pályafutása 16., ebben az idényben azonban csak az első futamgyőzelmét arató Neuville mögött két márkatársa, az észt Ott Tänak és a spanyol Daniel Sordo végzett a második, illetve a harmadik helyen.

Az összetettben éllovas finn Kalle Rovanperának (Toyota) gondjai akadtak, szombaton technikai problémák miatt kiállt a versenyből. Az első vb-címére hajtó finn vasárnap a SupeRally-szabályok szerint folytatta, de így is csak a 15. helyen végzett.

🏆 🇬🇷 WINNERS 🇬🇷🏆

Thierry Neuville and Martijn Wydaeghe take the win here in Greece!🏆🇬🇷

An unforgettable weekend for the entire team! 💪#AcropolisRally | #WRC | #WRCLive pic.twitter.com/rREE7Ph0yO

— WRC – FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) September 11, 2022