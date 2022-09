Maradt a Red Bull–Ferrari sorminta az Olasz Nagydíj utolsó szabadedzésén

Verstappen a közepes gumikon az elejétől fogva diktálta a tempót, majd a tréning utolsó percein a lágy keverésű abroncsokra váltva állította fel 1 perc 21,252 másodperces legjobb idejét.

Mögötte Charles Leclerc végzett a Ferrarival, amely – az istálló eredeti székhelye, Modena városa előtti tisztelgésként – sárga színűre festette a motorburkolat egy részét és a hátsó szárnyat a monzai hétvégére.

Halfway into #FP3 ⏱ the guys are sitting in P2 and P4 at the moment ⬇️#Charles16 1:21.944 🟡#Carlos55 1:22.653 🟡#ItalianGP pic.twitter.com/AtxlHwKDxj

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) September 10, 2022