M4 Sport: Szombaton 20:30-tól élőben a magyar válogatott vízilabda Eb-döntője!

Páratlan hétvége várja az M4 Sport nézőit, szombaton és vasárnap is kiemelt közvetítésekkel készül a csatorna! Az Európa-bajnoki címért a házigazda horvát csapatot kell szombaton este legyőznie a magyar férfi vízilabda-válogatottnak a Splitben zajló kontinenstorna döntőjében. A 20:30-kor kezdődő mérkőzést az M4 Sport és az m4sport.hu is közvetíti. A sport szerelmeseinek nemcsak a vízben, hanem aszfalton is tartogat izgalmakat a hétvége, a legendás Olasz Nagydíjjal folytatódik a Forma-1-es szezon Monzában és a közmédia sportcsatornáján is.

Az első komoly kihívás a párizsi olimpia előtt Fantasztikus utolsó negyedet produkálva a spanyol csapat legyőzésével jutott be a megfiatalított magyar férfi vízilabda-válogatott a Splitben zajló 35. Európa-bajnokság fináléjába, ahol a házigazda horvátokkal csapnak össze a győzelemért szombat este. A 20:30-kor kezdődő döntőt, ahol címvédőként ugrik vízbe a magyar csapat, az M4 Sporton és az m4sport.hu oldalon is végig szurkolhatják a nézők. Érdemes azonban már korábban is a közmédia sportcsatornájára kapcsolni, hiszen az esti izgalmakra a bronzmérkőzéssel is hangolódhatnak, amelyet 18 órától közvetít az M4 Sport. A sebesség templomában folytatódik a szezon Nemcsak a vízben, hanem az aszfalton is legendás küzdelemnek lehetnek tanúi a nézők hétvégén, hiszen folytatódik a Forma-1, a nyári szünet utáni tripla hétvége utolsó felvonása következik Monzában. Az Olasz Nagydíjjal a Forma-1 erre az évre elhagyja Európát, ami azt is jelenti, hogy Sebastian Vettelnek a mostani az utolsó európai versenyhétvégéje lesz az F1-ben, 2008-as első győzelmének helyszínén. Hogy a hazai pálya jelent-e akkora előnyt a Ferrarinak, hogy a kockás zászló elsőként nekik leng majd a vörös tömeg előtt, vagy vereséget szenvednek, egy izgalmas és gyors futamon derül ki majd, Monza ugyanis a versenysorozat leggyorsabb pályájának számít. Az M4 Sporton és az m4sport.hu oldalon a teljes versenyhétvége követhető. Az időmérő szombaton 16 órakor kezdődik, míg a futam vasárnap 15 órakor rajtol. Hazai rangadót játszik a Fradi A vasárnapi Forma-1-es futam után sem érdemes távirányítóhoz nyúlni, igazi rangadó jön 17:30-tól az M4 Sporton. Az OTP Bank Liga éllovasa, a csütörtökön az Európa-ligában fantasztikus győzelmet arató Ferencváros fogadja otthon a második helyezett Kisvárdát.