Álomkezdés után hidegzuhany! Tíz emberrel védi előnyét a Fradi a török bajnok ellen – kövesse nálunk

A 38 év után újra bajnok, újdonsült török sztárcsapat, a Trabzonspor lesz a magyar bajnoki címvédő és listavezető Ferencváros ellenfele csütörtök este a Groupama Arénában, a labdarúgó Európa-liga főtáblás küzdelmeinek első fordulójában. Kövesse nálunk a mérkőzést.

A 24. percben Bakasetas eresztett meg egy bombát bő 20 méterről, de Dibusz a helyén volt, és kitolta a rövidre tartó labdát. Egy perc sem telt el és ismét dolga akadt a magyar hálóőrnek. Bakasetas hozta helyzetbe Gomezt, aki hat méterről lőhetett ziccerben. Dibusz lábai között próbálta elgurítani a labdát, de nem sikerült kifognia a Fradi hálóőrén. A 27. percben aztán ismét a Trabzonspor csatára veszélyeztetett 18 méterről, Dibusz azonban újabb bravúrt bemutatva hárította a távoli löketet.

Csercseszov egyből reagált az emberhátrányra: Franck Boli helyett Botka Endre érkezett a pályára a 20. percben.

Piros lap! A 13. percben Civic taposott oda Stryger Larsennek ellenfelének. A videóbíró ezt az esetet is megvizsgálta, a játékvezető pedig kiment a képernyőhöz. Hamar megszületett a döntés: A Ferencváros a 16. perctől tíz emberrel folytatja.

Ez gyanús volt! A 11. percben Tokmac ugratta ki gyönyörűen Bolit, aki kapura tört, de a tizenhatos környékén elesett Gbamin mellett. Szabálytalanság esetén villanhatott volna a piros lap. A játékvezető sípja azonban néma maradt, és a videóbíró sem változtatott a döntésen.

GÓÓÓL! Bátran kezdett mindkét csapat, aminek végül a török bajnok itta meg a levét. Az 5. percben Vécsei adott csodálatos labdát Tokmacnak, aki öt méterről higgadtan passzolt a hálóba. Vezet a Ferencváros! 1-0

Kezdetét vette a mérkőzés.

Sípszó előtt

Megvannak a kezdőcsapatok:

Ferencváros (4–2–1–3):

Dibusz – Wingo, S. Mmaee, Knoester, Civic – Besic, Vécsei – Tokmac – Zachariassen, Boli, Traoré

Trabzonspor (4–1–4–1):

Taha – Stryger Larsen, Bartra, Vitor Hugo, Denswil – Gbamin – Omur, Bakasetas, Bardhi, Trezeguet – Gomez

Az ultrák is készülnek

Mindenki elkezdi

A Ferencváros mellett több magyar játékosnak is szurkolhatunk ma este: az Európa-ligában Gyurcsó Ádám, Szalai Attila, Schäfer András és Lang Ádám is pályára léphet (továbbá Sallai Roland Freiburgja is érdekelt, de a magyar támadó sérült), a Konferencia-ligában pedig Szalai Ádámot és Holman Dávidot figyelhetjük.

Az Európa-liga csoportjai (Fotó: EPA/SEDAT SUNA)

Csercseszov “kompakt” és kiegyensúlyozott csapatnak tartja a Ferencváros EL-ellenfelét

Sztanyiszlav Csercseszov, a Ferencváros vezetőedzője “kompakt” és jó egyensúllyal rendelkező csapatnak tartja a zöld-fehérek csütörtök esti ellenfelét, a Trabzonsport, amely az Európa-liga csoportkörének első fordulójában lép pályára a Groupama Arénában.

Az orosz szakember az FTC szerdai sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, “a támadó- és a védőszekció között remek az egyensúly” a török együttesben, nem véletlen, hogy a Trabzonspornak az előző szezonban sikerült megnyernie a bajnoki címet.

“A nyáron ugyanakkor néhány támadó szellemű futballista távozott tőlük. Nekünk pedig az lesz az elsődleges feladatunk csütörtök este, hogy nyomást gyakoroljunk rájuk, mert csak így lehetünk sikeresek” – mondta Csercseszov. Az 59. életévét múlt pénteken betöltő tréner kiemelte, mivel egy mérkőzésen ötöt lehet cserélni, fontos tényező lesz, hogy a kispadról a játékosok hogyan tudnak beszállni a mérkőzésbe. “Remélem, hogy hasonló lesz majd akkor is a támadójátékunk, mint az Újpest ellen volt a cserékkel a második félidőben. A kezdő tizenegy összeállítása pedig egyáltalán nem nehéz feladat, hiszen minden edzésről és mérkőzésről számtalan adat áll a rendelkezésünkre, így világosan fel tudjuk mérni, hogy kik a legmegfelelőbbek a kezdőcsapatba” – nyilatkozta az orosz szakember, aki szerint “papíron” a Trabzonspor a csütörtöki összecsapás esélyese, de mint mondta, “meglátjuk, hogy ez a pályán valóban így lesz-e”. Bővebben ide kattintva olvashat. Lipcsei a Ferencváros első EL-meccséről a Trabzon ellen: Nem lesz könnyű, de itthon meglehet a győzelem A Ferencváros klublegendája a magyar bajnok honlapjának adott nyilatkozatában elmondta, hogy a Groupama Arémában szurkolja ki az utódok győzelmét a török Trabzonspor ellen az Európa-liga csoportkörének első fordulójában. Lipcsei Péternek már van tapasztalata török csapatról az európai porondon, hiszen 2002 szeptemberében az UEFA Kupa második fordulójában a szintén török Kocaelispor ellen mérkőzött a Ferencváros és 4-0-ra győzött többek között Lipcsei Péter találatával. „Előzetesen tartottunk a törököktől, mert jó, stabil csapat volt a Kocaelispor, igaz, ez rólunk is elmondható volt. Szerencsére sikerült már a hazai, első meccsen nagy előnyre szert tenni, végül 4-0-ra győztünk. Aztán az idegenbeli mérkőzésen is én rúgtam gólt és 1-0-ra nyertünk. Eléggé brusztos meccs volt, de a kint szerzett gól után éreztük, hogy megvan a párharc. Jó erre a két meccsre visszaemlékezni” – emlékezett vissza az egykori középpályás, aki 649 mérkőzésen öltötte magára a zöld-fehér mezt. Bőcebben ide kattintva olvashat.

Hétszeres bajnok érezik a Groupama Arénába

A trabzoni klub 1967 augusztusában jött létre több helyi egyesület összevonása révén, de a városban először 1921-ben alapítottak sportklubot, ez 55 évvel ezelőtt beolvadt a mostani egyesületbe. A Trabzonspor – amely Törökország legnagyobb vidéki csapata – hét bajnoki címmel rendelkezik, de 1984 óta most először diadalmaskodott. A csapatnak 2011-ben is jó esélye volt az élen zárni, akkor azonban a vele azonos pontszámmal végző Fenerbahce jobb gólkülönbsége miatt elhódította a trófeát.

A kilencszeres Török Kupa-győztes együttes a játékoskeret értékének szempontjából a harmadik a Fenerbahce és a Galatasaray mögött 129 millió euróval, amely így is kiemelkedőnek számít a török bajnokságban. A magyar bajnok elleni keret tagjai:

A Ferencváros ellenfeléről bővebben ide kattintva olvashat.