Nézettségi rekordot döntött Serena Williams utolsó meccse

Serena Williams pénteki veresége az amerikai nyílt teniszbajnokságon, amely minden valószínűség szerint az amerikai sztár pályafutásának utolsó mérkőzése volt, nézettségi rekordot döntött az ESPN televíziós csatornán.

Az adó közlése szerint 43 éves történelmük során még egyetlen tenisz közvetítést sem követtek figyelemmel ennyien. A Williams-Ajla Tomljanovic harmadik fordulós csatát átlagosan 4,8 millióan nézték, a “csúcson” pedig 6,9 millió szurkoló követte élőben.

Az egyesben 23-szoros Grand Slam-győztes, 40 éves Serena Williamsnek minden bizonnyal a mostani US Open volt az utolsó tornája, korábbi nyilatkozatai alapján ugyanis a jövőben a családjára és az üzleti ügyeire szeretne összpontosítani.

A volt világelső három egyes és – nővérével, Venusszal – egy páros mérkőzést játszott idén New Yorkban, s az ESPN szerint az első öt nap miatta is a legnézettebb első öt nap volt a US Open és a csatorna történetében.

A televízió szóvivője azt mondta, a jövőben megpróbálják szakkommentátornak felkérni Serena Williamst, feltéve, ha van ilyen jellegű ambíciója.