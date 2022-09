Takács Boglárka tovább javította a női 100 méter országos csúcsát

Takács Boglárka nagyszerű futással megjavította a női 100 méteres síkfutás országos csúcsát az atlétikai Magyar Nagydíj nemzetközi versenysorozat pápai állomásán, melyen 11.31 másodperccel a negyedik helyen ért célba.

A BHSE sprintere már eddig is kiemelkedő szabadtéri szezont produkált, május végén 11.37 másodperces eredménnyel négy századot faragott Szabó Enikő 2004-ben felállított 100-as magyar rekordján. Később az országos bajnokságon 100 és 200 méteren is győzött, valamint 4×100-on is aranyérmet nyert, majd augusztusban az Európa-bajnokságon bejutott az elődöntőbe a klasszikus számban.

A 21 éves vágtázó múlt pénteken a Magyar Nagydíj budapesti viadalán – mely a pápaihoz hasonlóan a nemzetközi szövetség bronz szériájának állomása – 11.45 másodperccel az ötödik lett, Pápán pedig az akkorinál is jobban futott.

Kiváló rajt után tartotta a lépést a legjobbakkal, végig jó tempóban haladt és a célba negyedikként ért be 11.31 másodperces új csúccsal.

„Ahhoz képest, hogy nem éreztem egy igazán jó futásnak, ez egy nagy meglepetés számomra. Az elején beragadtam, de az edzőm szerint a végén is maradt még benne” – értékelt a magyar szövetség honlapjának Takács Boglárka.

„Így akár a 11 alatti idő is összejöhet, de ahhoz még sokat kell dolgozni, szóval most szombaton még nem várom ezt magamtól. A folytatáshoz viszont hatalmas plusz energiát ad és ez a hazai pályának, a magyar közönségnek is köszönhető, hiszen ez mindig nagyon sokat jelent számomra.”

Takácshoz hasonlóan Csóti Jusztina is remekelt és 11.47-es egyéni rekorddal lett ötödik 100-on, melyet a tokiói olimpián az amerikai vágtaváltóval ezüstérmes Javianne Oliver nyert meg 11.07-tel, egy századdal English Gardner előtt, aki szintén tagja volt a tavalyi olimpiai második csapatnak, 2016-ban Rióban pedig olimpiai bajnok lett a stafétával.

A pápai viadalon tért vissza az Eb-ről koronavírus-fertőzés miatt lemaradt Márton Anita és a fedettpályás-világbajnok, olimpiai bronzérmes súlylökő 16,85 méterrel győzött.

Kiemelkedően teljesített női 800 méteren Bartha-Kéri Bianka, aki élete első 2:01 percen belüli futásával, 2:00.29 perces eredménnyel nyerte meg a kétkörös számot. A férfiaknál a pénteken remeklő, Eb-elődöntős Huller Dánielnek erre nem volt esélye, mivel 250 méter után kilökték a pályáról, így nem tudta befejezni a versenyt.

Pápán Gyurátz Réka kalapácsvetésben (70,18 méter), Szikszai Róbert diszkoszvetésben (61,46 m), Rába Dániel férfi kalapácsvetésben (74,04 méter), míg Molnár Janka női 400 méter gáton (56.71 másodperc) végzett az élen. A férfi 100 métert az amerikai Brandon Carnes 10.04 másodperccel nyerte meg.