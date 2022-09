Egy ezüst- és két bronzérmet nyertek a magyarok a szumó Eb-n

Egy ezüst- és két bronzéremmel zártak a magyarok a lengyelországi Krotoszynban megrendezett szumó Európa-bajnokságon.

A Magyar Sumo Szakszövetség információi szerint Pap Arnold nehézsúlyban lett második, Buzás Patrik 85 kilóban végzett harmadikként, ahogyan a Pap, Végh Artúr, Berregi Balázs, Buzás összeállítású csapat is, miután a bronzmeccsen legyőzte az azeri együttest.

A kontinensviadalon az utánpótláskorúak is jól teljesítettek: Elekes Enikő az U21 után U23-ban is Európa-bajnok lett a 65 kilósoknál, mellette Végh Artúr (U21, +115 kg), Gyuricza Marcell (U23, 100 kg), Berregi Balázs (U23, 92 kg) és Buzás Patrik (U23, 85 kg) is első lett.