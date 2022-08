Újra megtörtént, amitől a legjobban félnek a focisták, most a Barcelona sztárja volt az áldozat

Csuklyás férfiak ugrottak át hétfő hajnalban Pierre-Emerick Aubameyang, az FC Barcelona csatára házának kerítésén a katalán főváros szomszédságában fekvő tengerparti Castelldefelsben – írta az El País.

A behatolók, akik a hírek szerint legalább négyen voltak, lőfegyverrel és vasrudakkal fenyegették meg a focistát és a feleségét. A legfrissebb sajtóértesülések szerint

Arról nem tudni, hogy a házaspár két gyermeke otthon volt-e a támadáskor.

Pierre-Emerick Aubameyang was the victim of a violent robbery last night.

Several hooded men broke into his home and robbed him, beat him and threatened him and his wife with a firearm. (El Pais)

Truly awful, thoughts are with the family. ❤️ pic.twitter.com/nTdp7ycNQB

— SPORTbible (@sportbible) August 29, 2022