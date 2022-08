Összeházasodott hétvégén a világ- és Európa-bajnok úszó, Kapás Boglárka és a szintén úszó, olimpikon Telegdy Ádám.

A olimpiai bronzérmes úszó közösségi oldalán már Telegdy-Kapás Boglárkaként szerepel.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Telegdy-Kapas Boglarka OLY (@boglarkapas) által megosztott bejegyzés

Férje, Telegdy Ádám is megosztott egy közös fotót a közösségi oldalán, bejegyzésében Elvis Presley Can’t Help Falling In Love című dalát idézte.