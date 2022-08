Fiatal fogatlovak vb-je – Magyar bronzérem a hatéves lovak között

Bronzérmes lett L-Grappa-WK a hatéves lovak versenyében a fiatal fogatlovak világbajnokságán Szilvásváradon.

A szervezők vasárnapi tájékoztatása szerint a ló – amelynek Paulovics Ágnes volt a hajtója – Dream Catcher 19 (hajtója a német Jessica Wachter) és DSP Balisto (hajtója a szintén német Bettina Winkler) mögött lett harmadik.

A hatévesek döntőjében szerepelt még a hazai lovak és hajtók közül L’Ideaux US (hajtója Paulovics Ágnes), Domino (Kun Andrea) és L Pedro van Hoeve Utrecht (Moldován András).

A nemzetközi szövetség (FEI) szabályzata szerint a viadalon a lovat hirdetik ki világbajnoknak, nem a hajtóját.

Az ötéves lovak versenyében Lemmy-K (hajtója a svájci Mario Gandolfo), míg a hétévesek között DSP Noble Lady (hajtója Bettina Winkler) diadalmaskodott. Utóbbi kategóriában két magyar, Favory Forum (Posta Dávid) és Nonius XIV-9 Barka (Papp János) volt finalista.

Az ötnapos vb-n nyolc ország 51 lova – öt-, hat- és hétéves – vett részt.

Lázár Vilmos, a Magyar Lovassport Szövetség elnöke az M1 aktuális csatornának vasárnap elmondta: a viadalon azok a lovak kerültek bemutatásra, amelyek majd a jövőben a fogathajtó versenyeken fognak szerepelni.

Most mutatkoztak be a tenyésztők, az istállók, valamint azok a lovakat kiképző szakemberek, akik egy-egy lovat szeretnének a felnőtt mezőnyre felkészíteni – nyilatkozta. Kiemelte: „érdekes szakmai program” volt a szilvásváradi, amin a közönség is megtalálhatta ugyan a szórakozását, mégis leginkább a „szakértői szemeknek szólt”.